千元可預購鴻海電動車Model C 網頁見「金流無法負荷」卡住

鴻海與裕隆合資鴻華先進推出首款電動車Model C今早在納智捷官網開放預購，此次預購，Model C價格一如外界預期壓在百萬元以下，由於只需要繳交1000元預購金，因此吸引大批民眾上網預購，短短10分鐘內就湧入超過5000人下訂，也讓網站交易突破500萬元的限制而無法預購。

Model C此次透過納智捷銷售，只要預繳1000元就能夠過「n⁷純電代言人」專案，除了可折抵車價外，還可有限量仕樣選擇權、優先選購車規權限、首批交車權、抽一年免費充電資格、抽獨家商品等優惠。

納智捷表示，此次有不少消費者付款失敗，是交易太過熱絡，由於未留意到綠界科技的交易平台金額上限是500萬元，因此已經與綠界溝通，將上限提高，預購也會在1小時候重新開放。

納智捷官網短短10分鐘內湧入超過5000人下訂Model C，也讓網站交易突破500萬元的限制而無法預購。 圖擷自 LUXGEN官網

納智捷也說，此次預購數量並無上限，車價確定在百萬以內，但實際的車價則要等未來再公布。

Model C為2021年鴻海科技日亮相的電動休旅車，也是使用MIH電動車開放平台打造的首款車型，提供5+2人座的空間，由於Model C鎖定的是熱門的休旅市場，外界認為，競爭對手是電動車龍頭特斯拉的Model X。

根據目前資料，Model C約有400匹馬力、最大輸出71.4kgm，0~100km約3.8秒，滿電狀態下有700公里續航力，車長擁有4640mm、軸距為2960mm，與Model X的1020匹馬力、續航里程560公里0~100km約3.9秒，車長5037 mm、軸距2965 mm相比，僅在馬力尚有明顯差別，但Model X的價格為388.9萬元起，競爭力與Model C的百萬以下差距更大。