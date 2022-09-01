AMD、輝達暫停HPC等晶片輸陸 台積電多空各有解讀

中美衝突升溫，傳出AMD（超微）、Nvidia（輝達），恐暫停所有AI、高速運算HPC及數據中心在中國大陸市場發貨，將間接影響台積電（2330）業績；法人機構指出，雖AMD和Nvidia出貨減少，會影響台積電，但中國大陸自行研發GPU亦需要高階製程，則有利台積電。市場傳出美國晶片大廠AMD和Nvidia中國大陸區已相繼接到總部通知，對中國大陸區客戶斷供高端GPU晶片。

AMD方面，一、暫停所有資料中心GPU卡MI100和MI200對對中國大陸區的發貨；二、統計中國大陸區Ml100已發貨量；三、統計中國大陸區MI 200已發貨客戶清單和發貨明細。Nvidia方面：一、暫停資料中心GPU卡A100和H100對對中國大陸區所有客戶、所有代理商的發貨，其它GPU卡不受影響；二、各伺服器OEM的現有庫存A100 GPU卡，不過目前仍可以對各自的行業客戶繼續交付，Nvidia中國大陸區目前也沒有對OEM發任何通知。

法人機構表示，目前雖還未發出任何正式通知或預告，但傳出兩晶片廠已協商當地合作OEM及SI業者協助統計相關GPU產品在中國大陸發貨量，業界也正密切關注後續動態中。另有消息顯示，目前騰訊、百度、位元組等公司均驗證確認有收到通知；可能後續會有明確制裁消息，但目前屬於事前溝通中。

台灣方面，中國大陸通路商及部分台系合作OEM合作夥伴，第一時間多表示未收到相關訊息，目前手上合約客戶尚可正常出貨，至於每季或每月的清銷、客戶清單，也還未被要求交出統計資料，不過後續若有進一步接獲相關要求，也會在依循相關法令規範下，與供應鏈及客戶協調。

分析師表示，AMD、Nvidia為台積電前十大客戶，合計占台積電的營收比重10%左右，AMD針對資料中心打造的AI加速器Instinct MI200，將採用台積電N6及CoWoS封裝技術；Nvidia則採用台積電N4及CoWoS技術打造Hopper架構資料中心GPU，以及採用台積電N5製程及CoWoS技術製造超級運算Grace架構CPU。若AMD和Nvidia出貨減少，有可能會減少對台積電投片，台積電業績恐將受到影響。