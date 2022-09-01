鴻海Model C開放預購 車款名LUXGEN n⁷、預繳千元訂購

鴻海（2317）與裕隆集團合資成立鴻華先進，今（1）日早上9:00正式開放電動休旅車Model C的預購，根據官網指出，預繳千元即可成為純電代言人，「先享受再享售」。

官網指出，在LUXGEN官方網站線上預繳1,000元，即能擁有「n⁷純電代言人」資格，除享預繳8大限定禮遇，2022年10月20日後將獲得專屬NFT的鑄造資格，未來領車後也會成為專屬車籍憑證。

鴻海在去年鴻海科技日活動發表Model C、Model E兩款電動原型車，原先市場預期10月才開放預購，不過Model C提前在9月造勢，正式在9月1日開放預購。官網將近9點時有點卡卡，看來不少科技人士相當期待這款電動車的銷售資訊，但是今日仍未公布售價等細節。

百萬內唯一新世代純電休旅。圖擷自 LUXGEN官網

官網指出，線上支付1,000元就可參與《 n⁷純電代言人 》專案者，不過這僅取得LUXGEN n⁷預約訂購之權利，待雙方後續實際完成簽署「車輛訂購合約書」時始正式成立車輛買賣關係，LUXGEN n⁷正式上市時間，以納智捷汽車官方宣佈資訊或網頁單元-最新資訊公告為準。

官網指出，本專案之禮遇項目(1)所預繳1,000元未來可直接折抵LUXGEN n⁷訂金或車價；(2)限量仕樣選擇權；(3)優先選購車規權限；(4)首批交車權；(5)抽一年免費充電資格；(6)抽獨家商品，於車輛買賣關係正式成立後始得享有。更是呼籲心癢癢的消費者現在就加入《 n⁷純電代言人 》專案，入主純電未來。

預購網址:https://www.luxgen-motor.com.tw/Countdown