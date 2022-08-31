兩電信合併案最快月底聽證會 低資費吃到飽可望獲保障

國家通訊傳播委員會（NCC）宣布，將針對台灣大哥大（3045）合併台灣之星電信、遠傳電信（4904）合併亞太電信兩案，分別舉行聽證會。按照規劃，時間預計在9月底、10月初，NCC表示，主要將針對五大面向，包括資源合理分配、產業發展、用戶權益、市場競爭與國家安全等議題，希望業者提出更多完整說明。

台灣之星、亞太電信過去都有優惠資費方案，且有不少用戶，因此外界關注合併後的消費者相關權益，例如資費合約是否持續。翁柏宗表示，台灣大哥大表明願意維持台灣之星終身合約，遠傳也說要做到0衝擊，NCC在聽證會上，將要求業者更明確說清楚。

NCC近期剛完成專家諮詢意見部分，NCC副主委、發言人翁柏宗表示，學者認為希望達到1+1大於二的效果，且在 偏鄉涵蓋率、一般民眾的權益和產業競爭部分，業者說明必須更加明確。有專家指出，考慮合併時不僅是市場還有幾家業者的問題，要注意5G技術發展，帶動產業結構變化和服務業態的變化，應以前瞻的思維去考量。

翁柏宗表示，學者指出，合併案讓電信業看起來5家變3家，但其實因為科技發展，其實ICT業者已經大量的提供類似電信業者的服務，例如Line、臉書都有語音通話服務，對傳統電信業者營收已經產生很大的影響。NCC統計，2013年時行動通訊的語音收入還有700多億元，但到了2020年時掉到500多億元，少了約三成。在合併案審查上，不能只是看剩下幾家電信業而已，要有前瞻的思維。