精英看好下半年業績 將仍較去年同期增長

精英電腦（2331）董事長鍾依文今（31）日表示，雖然消費性電子產業景氣下行，該公司2022年第3季與第4季業績，仍將較去年同期成長，並已經與亞馬遜合作AIOT產品，積極開拓工業電腦、AIOT、充電樁等非PC產品，持續看好該公司未來的獲利表現，營運重點將放在提升獲利，而不是衝刺營收。

精英今天舉行法說會，針對2022年下半年展望，鍾依文表示，我接手精英時，還是爛蘋果，經過一年努力，成績顯現，由虧轉盈，由於前兩年景氣非常好，導致消費性電子產品重複下單，同業的庫存在80天以上，精英只有40天，預期整體消費性電子產品市場到2023年第2季的景氣都不會反轉向上。

他說，精英的體質已經改善，可以應付挑戰，預期2022第3季與第4季業績，還是可以有相當不錯的表現，精英自結7月稅後純益1億元，年增9%，每股純益0.18元，今年前七個月稅後純益達6.19億元，每股純益1.11元，這只是剛開始，不會放慢成長腳步。

至於與亞馬遜的合作，他說，是AIOT產品，精英是純粹代工，價值鏈比較低，未來的布局將從這裡延伸。亞馬遜與Google以前是軟體公司，後來開發自己的硬體產品，亞馬遜AIOT產品的介面是我們做的，毛利可以超過10%，透過這個產品讓我們進入亞馬遜的供應鏈。

車用電子方面，他說，已經布局充電樁，是與一線車廠及世界級的能源公司搭配，已經在出貨，剛開始階段，也是未來成長動能之一。

工業電腦布局方面，他說，精英的優勢是全球布局，全球很多據點，這是花30多年建立的，之前產品已經有應用到工業電腦，現在進一步擴大，將是未來金雞母，有信心研發團隊可以造就強而有力的工業電腦公司，將朝利基市場進行，毛利在25到35%之間，會慎選市場與產品。目前旗下工業電腦公司精強科技，營收在20到30億元，未來五年將成為台灣工業電腦前五大。