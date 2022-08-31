電信產業兩大合併案 最快9月底召開聽證會

電信產業今年最重要的兩大合併案，一個是台灣大哥大合併台灣之星，另外一宗是遠傳電信合併亞太電信，NCC（國家通訊傳播委員會）今（31）日表示，將針對兩宗合併案各舉行一場聽證會，預計將於9月底、10月初辦理。

以往台灣有5家電信業者，但隨著兩宗合併案登場之後，台灣未來只會剩下3家電信業者，會不會因此形成寡占市場，一直引發不少討論。

日前NCC已向學者專家進行兩大合併案的意見諮詢，NCC副主委暨發言人翁柏宗今日引述專家觀點指出，電信產業雖然看起來是由5家業者變成3家，但不能否認的是，LINE、Google、FB這些附有通訊功能的軟體平台業者，也都成為電信語音服務的勁敵，未來，NCC針對兩大合併案進行審查時，也必須考量市場多元競爭、多元發展的現狀。

NCC官員指出，民國102年時，台灣整體行動語音服務營收大概是770億元左右，但到了109年度的時候，只剩下510億元左右，而從行動產值來看，台灣行動產值最高曾來到2300億元，但109年度的時候只剩下1500多億元。

也就是說，跨產業別的技術進步，已經侵蝕電信產業原本的營收、獲利表現，因此，學者專家也建議，NCC在做審查時，必須帶入相關因素，要從整體科技市場來做思考，怎麼做才會對國家產業發展最好。

翁柏宗表示，從業者的角度來看，電信業者希望透過合併，來達成經濟規模或者降低成本，而從主管機關的角度來看，希望合併案能夠健全整個通訊產業發展，讓業者能投注更多經費在5G或者6G上面的發展，「NCC這邊的角度是希望幫助資源合理分配，希望能在健全產業發展、公平競爭上面，取得平衡。」

不只台灣電信產業，馬來西亞今年也有兩家電信公司在談合併，翁柏宗指出，當地主管機關也會要求業者合併之後，在資費、偏鄉涵蓋上面都要有提升，也必須保障用戶權益。

翁柏宗表示，電信合併案影響廣泛，會根據電信管理法第26條第6項規定，考量資源合理分配、是否有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭與國家安全等五大面向，另外，基站涵蓋、員工權益保障等部分，也都會納入聽證會議題。