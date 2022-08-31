集邦：Q2 NAND Flash營收季增1.1%

集邦（TrendForce）研究顯示，受鎧俠（Kioxia）原物料汙染事件影響，第2季NAND Flash合約價上漲約3到8%，但消費端需求持續低迷，進而抵銷消費類需求低迷帶來的衝擊，第2季供應商的位元出貨量季減1.3%，平均銷售單價則提升2.3%，整體 NAND Flash產業營收達181.2億美元，季增1.1%。

由於消費端需求疲弱，集邦表示，即便智慧型手機平均容量仍顯成長，但出貨量重挫抵銷對mobile NAND Flash的需求。同時，PC客戶持續下調出貨預期，導致client SSD出貨持平。

不過集邦還說，伺服器出貨暢旺，資料中心對enterprise SSD的需求仍有支撐，整體使三星（Samsung）第二季位元出貨雖然季減近10%，但得益於匯率及高容量產品的挹注，產品組合轉佳下，帶動NAND Flash銷售均價有所增加，營收達59.8億美元，季減5.4%。

集邦表示，SK集團（SK hynix & Solidigm）於第二季透過加強與北美客戶合作，在原料汙染事件後成功提高SSD產品出貨占比，有助於SK海力士本季成長表現。而伺服器需求強勁也帶動Solidigm的enterprise SSD出貨增長，讓SK集團合併NAND位元出貨季成長接近一成，NAND Flash銷售均價則受惠產品組合綜效而提升。總計第二季SK集團NAND Flash營收季增12.1%，達36.1億美元。

集邦指出，鎧俠由於年初原料汙染事件及封測協力廠受疫情封控導致產出損失，第二季位元出貨大跌超過兩成水位。不過受惠於匯率以及enterprise SSD強勁的出貨表現，平均銷售單價則有所成長，總計第二季鎧俠營收為28.3億美元，季減16.3%，市占滑落至第三名。

集邦表示，威騰電子（Western Digital）第二季位元出貨季成長6%，NAND Flash部門營收為24.0億美元，季增7.0%。其中enterprise SSD營收翻倍，高單價產品占比增加，使整體平均銷售單價季增2%。本季威騰電子在SSD營收表現亮眼，除enterprise SSD外，遊戲SSD位元出貨亦年增70%，同時通過Sony PS5驗證，成為供應商一員。

集邦表示，美光（Micron）受惠PC OEM客戶因應原料汙染事件導致提前拉高備貨水位，以及資料中心客戶強勁需求，主力的TLC和96L產品帶動本季enterprise SSD出貨成長。在client SSD部分也獲取更多市占，推升本季NAND Flash營收季增16.9%，達22.9億美元，創歷史新高。位元出貨約成長17~19%，平均銷售單價部分則微幅下滑近1%。

展望第3季，TrendForce表示，高通膨、俄烏戰爭與疫情仍持續衝擊市場需求，導致旺季不旺，預估第3季隨著供給過剩議題持續發酵，供應鏈積極去化庫存引發拋貨，NAND Flash合約價預估將跌13到18%，整體營收預計將季減一成。