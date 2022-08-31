快訊

NASA公布幻影星系影像 繽紛螺旋臂繞亮藍色核心打轉

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

集邦：Q2 NAND Flash營收季增1.1%

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

集邦（TrendForce）研究顯示，受鎧俠（Kioxia）原物料汙染事件影響，第2季NAND Flash合約價上漲約3到8%，但消費端需求持續低迷，進而抵銷消費類需求低迷帶來的衝擊，第2季供應商的位元出貨量季減1.3%，平均銷售單價則提升2.3%，整體 NAND Flash產業營收達181.2億美元，季增1.1%。

由於消費端需求疲弱，集邦表示，即便智慧型手機平均容量仍顯成長，但出貨量重挫抵銷對mobile NAND Flash的需求。同時，PC客戶持續下調出貨預期，導致client SSD出貨持平。

不過集邦還說，伺服器出貨暢旺，資料中心對enterprise SSD的需求仍有支撐，整體使三星（Samsung）第二季位元出貨雖然季減近10%，但得益於匯率及高容量產品的挹注，產品組合轉佳下，帶動NAND Flash銷售均價有所增加，營收達59.8億美元，季減5.4%。

集邦表示，SK集團（SK hynix & Solidigm）於第二季透過加強與北美客戶合作，在原料汙染事件後成功提高SSD產品出貨占比，有助於SK海力士本季成長表現。而伺服器需求強勁也帶動Solidigm的enterprise SSD出貨增長，讓SK集團合併NAND位元出貨季成長接近一成，NAND Flash銷售均價則受惠產品組合綜效而提升。總計第二季SK集團NAND Flash營收季增12.1%，達36.1億美元。

集邦指出，鎧俠由於年初原料汙染事件及封測協力廠受疫情封控導致產出損失，第二季位元出貨大跌超過兩成水位。不過受惠於匯率以及enterprise SSD強勁的出貨表現，平均銷售單價則有所成長，總計第二季鎧俠營收為28.3億美元，季減16.3%，市占滑落至第三名。

集邦表示，威騰電子（Western Digital）第二季位元出貨季成長6%，NAND Flash部門營收為24.0億美元，季增7.0%。其中enterprise SSD營收翻倍，高單價產品占比增加，使整體平均銷售單價季增2%。本季威騰電子在SSD營收表現亮眼，除enterprise SSD外，遊戲SSD位元出貨亦年增70%，同時通過Sony PS5驗證，成為供應商一員。

集邦表示，美光（Micron）受惠PC OEM客戶因應原料汙染事件導致提前拉高備貨水位，以及資料中心客戶強勁需求，主力的TLC和96L產品帶動本季enterprise SSD出貨成長。在client SSD部分也獲取更多市占，推升本季NAND Flash營收季增16.9%，達22.9億美元，創歷史新高。位元出貨約成長17~19%，平均銷售單價部分則微幅下滑近1%。

展望第3季，TrendForce表示，高通膨、俄烏戰爭與疫情仍持續衝擊市場需求，導致旺季不旺，預估第3季隨著供給過剩議題持續發酵，供應鏈積極去化庫存引發拋貨，NAND Flash合約價預估將跌13到18%，整體營收預計將季減一成。

SSD NAND 營收

延伸閱讀

集邦：Q2全球筆電出貨量 創疫情來單季新低

砍單從通路蔓延至代工廠！TrendForce再下修筆電出貨量

Western Digital合作Sony推PS5專用M.2 SSD登場 縮短遊戲載入時間

集邦：Q2全球手機產量減6%

相關新聞

鴻海Model C要來了 將於9月1日早上9時開始預購

鴻海（2317）與裕隆（2201）旗下鴻華先進開發的首款電動車Model C，將在9月1日早上9點正式開始預購，鴻海臉書...

童子賢：元宇宙類似潛意識 有望創新平台經濟

和碩董事長童子賢今天表示，元宇宙類似人的潛意識，有非常大的運用機會，除了元宇宙本身帶來的軟體、硬體、IC、伺服器等應用，...

和碩董事長：下半年也許還有黑天鵝 通膨怪獸要先馴服

和碩董事長童子賢今天說，下半年也許還有黑天鵝事件，但電子業景氣不會「天崩地裂」，第一個要馴服的怪獸是通貨膨脹，企業生存哲...

精英看好下半年業績 將仍較去年同期增長

精英電腦（2331）董事長鍾依文今（31）日表示，雖然消費性電子產業景氣下行，該公司2022年第3季與第4季業績，仍將較...

電信產業兩大合併案 最快9月底召開聽證會

電信產業今年最重要的兩大合併案，一個是台灣大哥大合併台灣之星，另外一宗是遠傳電信合併亞太電信，NCC（國家通訊傳播委員會...

研調：不敵經濟逆風 全球筆電出貨下修至1.95億台

根據集邦科技（TrendForce）研究顯示，2022年第2季全球筆電出貨量達4,574萬台，季減17.7%，年減24....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。