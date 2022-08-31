PChome 24h購物攜手立陶宛企業局 開設「立陶宛館」

台灣與立陶宛關係良好，雙方於各領域實質合作，拓展經貿交流。立陶宛將於近期內開始運作立陶宛駐台代表處，同時由外交部引薦PChome 24h購物與立陶宛企業局（Lithuania Entreprise）共同開設的「立陶宛館」，正式試營運，成為全台電商唯一合作通路。

「PChome 24h購物─立陶宛館」目前進駐10大品牌，包括純天然蜂蜜及花草茶品牌7IN、百年國寶級巧克力Ruta露特、純手工頂級巧克力Naive、天然寵物食品OAKS、精品蠟燭品牌OVO Things等，網羅特色商品橫跨食品飲料、寵物用品、生活用品等類別，除了提升立陶宛品牌於台灣的能見度，更有助於台灣消費者體驗多元的跨境特色商品。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，因疫情影響，電商網購已成為供應商與消費者零距離的緊密連結，因應消費者購物需求與習慣改變，近年網家（8044）積極發展跨境購物服務，或與外部合作夥伴結盟、擴大經營海外市場，不論市場反饋及營運表現都獲得不錯成績，可看出台灣消費者喜愛採購異國商品的強烈需求與潛在商機。PChome將運用累積超過20年的電商經驗，協助兩國政府及立陶宛的供應商夥伴，透過線上平台觸及更多台灣消費者，也期待藉此合作歡迎有興趣投入電商的業者能共享資源，協助台灣與國際間的合作能更加緊密。