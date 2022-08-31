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鴻海Model C要來了 將於9月1日早上9時開始預購

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉與Model C。記者蕭君暉/攝影
鴻海董事長劉揚偉與Model C。記者蕭君暉/攝影

鴻海（2317）與裕隆（2201）旗下鴻華先進開發的首款電動車Model C，將在9月1日早上9點正式開始預購，鴻海臉書官網已經預告指出，「海編聽說….台灣車壇將有大事發生，你準備好了嗎？今晚就來聽一首好聽的歌，叫做「納」年夏天寧靜的「海」。

鴻海臉書官網表示，「小納悄悄告訴你，聽說台灣科技業有大事要發生，即刻起正式倒數16小時!純電生活 潮你先行」。

Model C這次是透過納智捷品牌進行銷售，由於這次是量產版Model C正式上市，外界充滿期待，從官網來看，只看得到Model C的車燈閃亮，其餘是以黑化處理，充滿神秘感。

對於鴻華先進自主研發的 Model C 及 Model E 的量進度，劉揚偉之前表示，目前都照預期計畫在走，Model C 的量產車，預計今年10月18日的鴻海科技日上將亮相，除國內客戶，也持續洽談國外客戶，至於出貨數量持續修正當中。Model E 量產車2023年第2季會準備好；他也透露，MIH 聯盟接下來也會推出自主研發的電動車款，展現標準化、模組化的效益。

鴻海 電動車 納智捷 裕隆

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