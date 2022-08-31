鴻海獎學鯨支持清寒學子 得主獲大企業優先面試

誰說現在的年輕人都是草莓族？鴻海獎學鯨得主就是一群抗壓性極強、堅韌有毅力的優秀青年，因此成為了大企業慧眼青睞的首選員工。

「鴻海獎學鯨」為鴻海教育基金會專為家境清寒學子所舉辦的獎助學金計畫，自2017年辦理以來，已發放近一億八千萬元，幫助了將近2500名大專與碩博士生求學，而歷屆得主們也陸續畢業，成為了社會戰力之一。

由於獎學鯨得主們雖然家境貧困，卻仍然奮力突破環境限制、堅持努力求學，有著堅毅不拔的精神，所以鴻海特別歡迎獎學鯨得主們能夠在履歷表上註明自己是鴻海獎學鯨得主，且只要其他條件符合應徵資格，鴻海人資部門將願意優先安排面試機會。

而且不只鴻海，曾被紐約時報評選為世界十大美食餐廳之一、也被網友譽為「福利最好」的餐飲業－「鼎泰豐」，亦願意與鴻海教育基金會聯手合作，希望有興趣從事餐飲事業的歷屆獎學鯨得主們，有機會進入鼎泰豐工作。得主們只要在投遞履歷時，註明與附上鴻海獎學鯨得獎證明，鼎泰豐人資部門也將為符合條件者優先安排面試。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，鴻海教育基金會不但希望能「給魚吃」，也就是提供獎學金給獎學鯨得主們，同時也願意「教導如何釣魚」，亦即舉辦交流成長營為得主們賦能，而且更組建得主群組，並介紹工讀實習與正職工作機會，因此很高興看到鼎泰豐能夠欣賞獎學鯨得主們克服困難、力爭上游的韌性與特質，也期望有更多的企業，願意提供多元的工作機會給這些盡力翻轉人生的青年學子，相信得主們會用積極正向的工作態度，令企業主們感到滿意。