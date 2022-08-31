Google Cloud雲端人才搖籃計畫 三年內要培育1,500學生

Google Cloud今日宣布推出「雲端人才搖籃計畫」，將透過雲端科技賦能台灣人才國際競爭力。首波與元智大學、東海大學以及高雄科技大學共同推動雲端學程，協助院校導入Google Cloud Platform（GCP）應用平台，完善雲端教育環境。此計畫預計在三年內協助 1,500 位學生取得國際認可的Google Cloud雲端基礎認證，獲得認證的學生將列入Google人才庫，成為Google Cloud 合作企業夥伴未來徵才的優先考量對象，助力產學接軌，不斷為台灣產業注入人才活水。

Google Cloud台灣總經理謝良承表示，疫後全球政經與產業環境持續變化，數位力成為國家、企業競爭的關鍵因素。Google 智慧台灣計畫的願景，將培育台灣數位人才視為重要任務，今年Google Cloud 推出的「雲端人才搖籃計畫」將強化學生的雲端運算基礎知識，完善台灣多元數位實力面向，達成人才、產業的雙贏效益。

「 雲端人才搖籃計畫」中Google Cloud將提供豐富的課程資源，包含課程教材、教學簡報、測驗題庫、創新實驗課程以及全球雲端認證計畫等，協助學生精進雲端專業知識並考取國際認可的證照。此計畫將分兩階段進行，第一階段將完成Google Cloud雲端運算基礎課程（GCCF； Google Cloud Computing Foundation）的所有規劃及種子教師培訓，雖是基礎課程，但仍會涵蓋大數據、人工智慧與機器學習等重要應用領域；第二階段將開辦正式學程，培育對象以合作院校之大二學生為優先，並同步進行Cloud Digital Leader（CDL） 與 Associate Cloud Engineer（ACE） 兩項同樣為全球認證的進階課程，進而提供有志深造雲端產業的學子更多選擇。

除規劃上述課程資源外，Google Cloud將透過與合作學校導入GCP應用、建置數位課程的雲端資源、促進資訊系統雲端化等作法，協助學校進一步建置雲端教學環境。例如Google Cloud 協助元智大學研發AI雲端服務，未來可以在校內提供大數據應用服務結合物聯網IoT的智慧應用；東海大學則將學生服務系統移轉至Google Cloud，並運用Google Cloud雲端運算與AI工具優化並開發創新線上學生服務，協助合作院校邁向智慧校園。

這項計畫將在2023年納入 Google 的「數位人才探索計畫」的課程之一，開放更多人學習雲端運算基礎課程，也讓參與的學生能夠透過「數位人才探索計畫」接觸到更多的企業 。未來 Google Cloud 也將持續擴大合作院校範疇，在協助台灣打造智慧國家、數位島嶼的過程中，同時也培育更多雲端人才。