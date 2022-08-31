貿協美國商機日 亞歷桑納州長出席 黃志芳：具指標意義

貿協年度指標性活動「2022美國商機日」於今（31）日在台北國際會議中心舉辦，今年台積電在美國設廠所在的亞歷桑納州州長Douglas Ducey親自率團訪台，與貿協董事長黃志芳、經濟部次長陳正祺、美國在台協會(AIT)處長孫曉雅等同台。黃志芳表示，這對台美貿易交流來說有指標性的意義。

「2022美國商機日」由經濟部貿易局與貿協主辦，美國在台協會(AIT)、美國各州政府在台辦事處(ASOA)、經濟部投資業務處協辦。黃志芳致詞時表示，我們對台美經貿發展「充滿雄心壯志」，台灣扮演全球供應鏈重組的管理者角色，也是關鍵零組件的生產整合者，美國則於高科技產業中居領導地位，美國商機日是媒合中美企業合作的重要平台，台美互補共榮開啟合作的新篇章；同時，為趁勝追擊把握雙邊緊密的互動，貿協將於10月首度前往美國華盛頓DC舉辦台灣形象展，擴大深化台美貿易及交流。

黃志芳受訪時指出，台美未來在供應鏈、關鍵產業、甚至在貿易這方面的合作一定是越來越密切，亞歷桑納州州長來訪，是非常具有象徵性、指標性意義的，因為現在全世界幾乎所有重要的科技廠商，特別是在半導體廠商，都匯集在亞歷桑納，包括已經在亞利桑納的美國的公司，Intel、 Qualcomm（高通）、我們台積電也要去投資，帶動的就是台灣有上百家供應鏈，已經決定前往投資或正在評估前往投資當中，將來亞歷桑納州會變成跟台灣之間，科技、產業跟經貿合作的新的典範。

本年美國商機日洽談會採實體及線上雙軌進行，共計近20家美商提出採購需求，其中更有美商因看好台灣供應商品質，願意配合入境隔離政策，二度訪台參加實體洽談會。買主採購品項涵蓋電子資通訊產品、5G智慧穿戴、醫療、金屬扣件、機械及食品產業等，其中，全美吊扇市佔率25%的吊扇大廠，也參與本活動，尋找台灣LED模組及遠端遙控裝置；另外，食品通路商看好台灣美食特色，希望接洽冷凍食品及餅乾業者，多元採購相關食品進軍美國市場。

黃志芳表示，台灣對美國出口額與中美貿易戰前相比，於2021年達到657億美元，成長8成之多，更創下歷史新高，台灣躍升為美國第8大貿易夥伴，希望美國商機日可以進一步促成美台雙方採購商跟供應商的合作，能對美台貿易、雙邊貿易能夠增加更多的動能。