跟foodpanda搶肯拚人才！汎銓柳紀綸為何不怕景氣差？

「今年上半因為技術員增加少，營收只有20%成長，相當可惜，下半年人力補足，相信會有不錯成長。」汎銓是半導體材料分析業者，在台市占5成，為配合半導體客戶成長的需求，今年下半將大舉擴編材料分析業務能量，董事長柳紀綸為何跟foodpanda搶「肯拚」人才？

半導體產業景氣驟變，汎銓還敢豪氣地嫌20％成長率低？汎銓（6830）是一家半導體上游業者，8月31日正式上市，核心業務是「材料分析」，佔汎銓營收85%，這個服務主要是協助客戶先進製程開發，在晶圓製造過程協助用電子顯微鏡拍攝照片供客戶檢視製程結構，客戶是晶圓代工設備、第三類、LED等矽製程材料業者。

而隨國內外客戶不斷競爭投入先進製程，汎銓業務也就需要擴張量能，人力增加面臨挑戰。

材料分析的電子顯微鏡（TEM）技術員或故障分析業務中的電路修補（FIB）技術員，要靠眼明手快，為此柳紀綸也首創業界知名的「夾豆考試」，面試人員需要在一盤混入120顆紅豆綠豆的器皿中，在2分鐘時間內夾把紅豆跟綠豆挑出，看誰挑出的豆子最多，速度最快，且手不會抖。

「現在徵人很辛苦！想要徵23歲大學本科系畢業生很難，因此我們退而求其次，拼30歲，且不一定要本科系。」靠自己研發設備，訓練操作人員，汎銓機台設備讓技術員能按照ABCD按鍵順序操作，降低了徵才門檻，柳紀綸笑說，「現在這塊人才競爭是跟foodpanda搶，人只要肯拚就行。」

電子顯微鏡拍照，全年無休拚2奈米

有如醫院的病理科，汎銓必須技術精準。柳紀綸指出：「3奈米是頭髮直徑的3萬分之1，微細結構要用電子顯微鏡去檢查結構，我們拍出照片供客戶分析，就像人生病去醫院做病理切片，汎銓就是醫院的病理科人員，拍出照片給醫生診斷」，汎銓客戶也包括台灣知名的半導體護國神山台積電。

客戶研發先進製程，要靠汎銓助攻。舉例而言，客戶正投入2奈米研發，「世界上沒有現成的設備跟材料，設備商跟材料商要從無到有配而合護國神山做研發，三方配合一起研究，設備商要照客戶下的製程條件開發設備，材料商開發材料。」柳紀綸說。

三方業者合作在2～3年內調動上千道工序，只為完成最先進製程技術，汎銓每天得趕在客戶早上開會之前送出分析資料，以利今天決策，所以工作上是365天、每天4班輪替24小時不停工作」。

「我們要切到5奈米薄度，客戶才能看3奈米結構。」他指出，若切得不夠薄，會有疊影，若鬆軟的材料在切時崩塌，會改變結構形貌，導致客戶誤判，因此如何精準切片保持原貌不失真就是靠低溫原子層鍍膜專利。

而切下的薄片，用穿透式電子顯微鏡用電子束去打以呈像，但若電子束能量太強，又會傷害薄片的表面，因此汎銓又申請「導電膠保護膜」與「原子層導電膜」，在材料上塗上導電膜，就能導引多餘的電荷，不傷表面，樣品就保持原貌。

「每做一次收一次費，每天作多少算多少」柳紀綸表示，FinFET（鰭式場效電晶體）跟GAA（金屬閘極全面性包覆）結構不一樣，要看的刀數也越多，製程工序越多也看越多。

半導體製程中，5奈米跨入3奈米製程都是FinFET，結構沒變，但當3奈米跨入2奈米時，改用GAA製程，要分析及觀察的點跟次數也多更多，甚至有機會多一倍以上，也成為汎銓業績增長機會。

柳紀綸強調，材料分析業績最不受產業景氣影響，「因為主要是分析製程，不管矽製程或第三類半導體客戶都會推進新製程，「過去十幾年只有雷曼兄弟時期，客戶遲疑一下。」

汎銓目前已在台灣拿下半導體材料分析50%以上市占率，先進製程更高，「我們客戶有200多家，想得到的都是（客人），客戶願意把高單價訂單放在我們這邊。」

汎銓另一塊業績是「故障分析」，佔汎銓15%營收，這工作有如產品醫院，主要客戶是IC設計業者，這些客戶設計產品做光罩，接下來要去晶圓廠生產，最後封裝測試完成，有些晶片成本高達一百美元以上，IC設計業者自然希望第一次生產就OK，但若良率有問題，就要找汎銓做分析。

柳紀綸指出，會來找汎銓主要是三種原因，第一是產品還在研發期，接下來就要去晶圓廠投片了，第二種是量產中出問題，第三是客退品。「只有第二種會因為景氣遲疑，但第一及三類反而因景氣不佳會更多」。柳紀綸說，這時服務可能以小時收費，也可能以專案收費。量產已經投片的訂單可能受景氣影響，但新品的研發不可能停頓，「每個客戶都在競爭，不能不為下一棒做打算。」