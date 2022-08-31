H2U永悅健康以M&A布局全球 將與日本前三大商社合作

台灣數位健康第一品牌永悅健康（H2U）今年捷報連連，年初甫完成由鴻準（2354）領投的首輪募資，旋又延攬深具醫療產業商務洞見的台灣麥肯錫副董事合夥人杜君哲為營運長。杜君哲今（31）日宣布啟動H2U新一輪募資規劃，將以M&A為核心，拓展全球布局。H2U海外市場將進軍日本與馬來西亞，日前已與日本前三大商社之一簽訂全球合作備忘錄、另與馬來西亞夏普達成策略合作共識；於台灣市場則宣布將同步完成iFit愛瘦身與ECFIT部分業務收購。

H2U為台灣最大數位健康服務平台，旗下擁有年服務120萬人次的「伊克希曼健檢平台」、超過250間企業客戶的員工健康服務「H2U eXpert」、全台網路流量第一的健康媒體《早安健康》與國內最大運動社群《運動筆記》，並於2019年獲選為IFAH (International Forum on Advancements in Healthcare) 全球前50大數位健康照護公司。H2U 營運長杜君哲表示：「H2U目標是建立創新數位健康生態圈、走向國際，成為全球華人數位健康第一品牌。」。

海外佈局是H2U下半年的重點，執行長陳俊嘉表示：「今年六月我們很榮幸與日本前三大商社之一簽訂合作備忘錄，透過他們的健康事業群協助我們與全球相關健康單位進行策略洽談，雙方合作的共識很深且也很積極。」；而馬來西亞部分，H2U八月中則受馬來西亞夏普公司邀請，前往吉隆坡參與年度健康生態圈盛會，有機會將產品與服務透過代理進入當地市場。

在台灣市場方面，H2U則宣布於9月1日起以部分業務收購模式對國內最大瘦身社群iFit（艾絲資訊股份有限公司）與ECFIT（英特泰斗股份有限公司）進行相關業務及資產收購，包含既有會員、客戶、員工、產品等都將無縫轉移至H2U旗下，確保會員服務與營運不受影響。

「iFit愛瘦身」品牌成立屆滿十週年，擁有百萬名網站與社群會員，為全台最大瘦身社群，故H2U相當重視本次收購，特委任德勤財務顧問與元亨法律事務所進行詳盡調查，力求所有程序與行政流程均無瑕疵。H2U計畫於收購完成後進行會員整合，並啟動品牌重造，呈現嶄新iFit形象，並承諾將善盡企業責任照顧iFit現有員工，包含延續服務年資、主動保障iFit原有員工福利。