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55688平台攜手新創AI 打造新生活服務生態圈

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
55688台灣大車隊每台車皆配備具「行動連網、電子支付、廣告影音播放及多功處理的行動電腦」。台灣大車隊提供
55688台灣大車隊每台車皆配備具「行動連網、電子支付、廣告影音播放及多功處理的行動電腦」。台灣大車隊提供

55688集團台灣大車隊（2640）轉型有成，旗下擁有全台規模第一的叫車平台及車隊，廣邀策略合作夥伴攜手打造「新生活服務生態圈」。本月將運用全台逾2.2萬台計程車建立道路影像及數據蒐集平台，並攜手新創AI動見科技OmniEyes合作夥伴導入邊緣AI技術，此舉將大幅降低新創AI公司蒐集相關數據的門檻與成本，並提升數據蒐集與應用成效。55688平台除可共享合作開發的AI成果運用於提升自身計程車的安全管理及智慧派遣競爭力外，更將強化大數據應用能力，期望攜手新創AI公司共同奠基自駕車發展、智慧城市及智慧旅運所需的數據資訊與基礎架構及衍生商機。

台灣大車隊全天候在全台道路上載客，每台車皆配備具「行動連網、電子支付、廣告影音播放及多功處理的行動電腦」搭配「智慧連網車前鏡頭」，成為擁有邊際運算及連網功能的「移動式道路影像及數據蒐集應用平台」，初期將開放數百台計程車與新創AI或數據分析公司合作，而蒐集的影像數據包括道路影像、街景及車輛行經的影像資料。

台灣大學電機工程學系魏宏宇教授指出：「道路影像數據的蒐集應用將直接攸關未來智慧城市、自駕車、智慧旅運AI等領域的發展成效，如何有效益地取得大量的道路影像數據加以應用將是決勝的關鍵之一，透過足夠規模、頻次的運輸科技派遣平台整合轄下的營業車輛成為數據蒐集平台，再與數據分析或AI公司合作，確實是跨界合作、異業整合的雙贏模式，若能持續擴大規模，將是未來智慧城市發展智慧交通的重要基礎。」

55688平台發展「移動式道路影像及數據蒐集應用平台」，首波合作就是與新創AI動見科技OmniEyes簽署戰略合作，將邊緣AI程式部屬於台灣大車隊全台計程車上，透過即時道路影像辨識技術及邊緣運算功能，除了蒐集所需的道路影像資訊外，同時也能透過AI紀錄與分析，有效率地協助司機了解自身駕駛行為習慣，並作為車隊教育訓練及安全駕駛管理的參據，台灣大車隊也期待藉由AI科技應用未來將直接增進車隊安全駕駛，建立「AI神駕駛」車隊管理協助機制，促進司機、乘客及用路人的交通安全，善盡運輸業者的企業責任。

55688台灣大車隊轉型有成，旗下擁有全台規模第一的叫車平台及車隊，廣邀策略合作夥伴攜手打造「新生活服務生態圈」。台灣大車隊提供
55688台灣大車隊轉型有成，旗下擁有全台規模第一的叫車平台及車隊，廣邀策略合作夥伴攜手打造「新生活服務生態圈」。台灣大車隊提供

台灣大學 計程車 智慧城市

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