友達董座彭双浪：面板供需回到較平衡狀態

友達（2409）董事長彭双浪今（31）日表示，目前已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態。他認為，這對產業是好的因素，但明年產業是否趨向好的開始，還待觀察。

彭双浪指出，品牌廠去年對今年預估數字的確有些過於樂觀，導致上半年庫存水準較高，連帶拉貨放緩，轉以調節庫存為主。目前已看到一些品牌廠庫存恢復健康水準，拉貨上較積極。由於下半年各家品牌狀況不同，現階段無法一概而論。

彭双浪說，面板上半年供過於求狀況嚴重，讓很多中國大陸同業在限電事件爆發前就開始降載，認為在供給減少下，可望讓供需回到較平衡狀態。至於缺電對供給有多大影響，尚不清楚，僅能確定本季全球面板稼動率會較前一季下降。

友達與國立臺北科技大學共同成立「友達北科聯合研發中心」，於今（31）日舉辦揭牌儀式，由友達董事長暨執行長彭双浪及北科大校長王錫福共同主持典禮。

友達打造前瞻實驗場域，未來研發中心將聚焦智慧製造、智慧節能與自動化技術等核心領域，雙方共同擬訂短、中、長期研究發展計畫，盼集結北科研發能量，布局尖端技術開發，期以促進產學知識技術的交流移轉，培育新世代高階研發人才，厚植智慧製造場域的競爭力。

友達董事長暨執行長彭双浪表示：「友達深耕校園，與北科大合作密切，北科大加入由友達作為發起企業之一的GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟、友達亦是北科大國際產學聯盟一員。在智慧製造方面，北科大是友達重要的學術合作夥伴，致力於推動各項智慧製造關鍵技術開發，聚焦中長期產學合作和技術交流。友達北科聯合研發中心成立，更象徵未來雙方合作上的深化，有望創造更新的合作模式，整合雙方研發量能、學界跟產業界互補，為科技創新注入新動能。」

北科大校長王錫福表示：「友達長期投入的智慧製造場域同時也是北科大研發成果最豐碩的領域。北科大過去曾運用AI、5G等智慧創新技術，和友達團隊協力改善龍潭廠的廠房空調達到節能減碳，藉由學界提供的研發創意和能量，實際落地應用解決企業的需求，為相當成功的產學合作案。此研發中心自2021年以來，歷經規劃、產學專案媒合與簽立合約、校園徵才等等，如今研發中心落成，期待未來於此激盪出更多創新的火花，共創產學雙贏新局面。」

友達光電與北科大自2019年至今合作超過30個產學合作案，具體場域應用包含專業工業型機器人、影像辨識、製程預測最佳化、設備預警、虛實整合應用等等，後續可延伸技術合作擴展到AI語音互動系統、全地形無障礙移動、多工協作型機器人，雙方團隊密切合作持續提升技術應用。今日揭幕儀式所展演的為全自動清潔機器人和機械手臂，皆是友達光電和北科大團隊最新研發成果。全自動清潔機器人可自動規劃清潔路徑，搭配智慧辨識避開障礙物，亦有自動回充功能，有效減少工廠人力成本；機械手臂則是具備動態夾取技術和精準控制能力，大幅提升夾取的精準度，搭配3D視覺化操作介面，無須進到工作場域即可操作機械手臂。除了展品本身的功能創新，其極具科技感的設計外觀，更是真正將研發成果推向產品，為展品實際落地場域應用的具體演繹。