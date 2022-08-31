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MIH設計大賽起跑 電動車的未來造型將由Z世代決定

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

身在見證汽車行業蛻變的年代，我們需要更多年輕世代的創意、理念為智慧移動產業帶來豐富的色彩，由鴻海（2317）協助成立的MIH 開放電動車聯盟，希望開啟與Z世代的對話及互動，因此發起電動車造型設計大賽，以「Z世代看移動出行的無限可能」為主題，邀請全台灣大專院校及研究所學生，透過設計向外界表達未來美好生活的想望，將生活風格、應用與美學結合，提出新世代的「小型電動車」造型設計。

近年來，台灣針對學生舉辦交通工具類的設計比賽減少，且目前是以二輪載具為主，電動車對台灣來說是百年難得一遇的好機會，MIH聯盟除串聯產業夥伴、推動標準化及模組化，更希望能培養有興趣投入電動車領域的新世代，不只是軟硬體、機械工程，設計人才更是不可或缺的一環。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示：「為年輕人打造美好且多元的生活型態，是MIH不變的初衷，年輕人生活方式應為Work to Live而非Live to Work，透過此設計比賽傾聽他們的聲音及需求，腦力激盪，打造屬於Z世代的電動車，MIH給予年輕一代很好的平台，讓我們從台灣出發，一同邁向國際。」

未來的移動產業必須是基於年輕人所勾勒的未來而生，產業的轉型及創新也必須符合年輕族群的價值觀，切合他們的生活態度，因此MIH期望與年輕設計人才展開對話，一同探索年輕族群心中人、車與生活的新關係，移動出行的創新概念及服務想法，理想電動車的樣貌，同時支持並挖掘設計新星。

MIH電動車造型設計大賽即日起開始徵件至2023年1月13日止，將遴選出10組作品進入決賽，並於2023年4月登場的台灣智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）舉辦決賽，選出前三強，最高獎金為15萬元，MIH邀請年輕學子一同探索智慧移動領域的新概念、新體驗、新服務。

電動車

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