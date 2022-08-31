Google Cloud搖籃計畫 拚3年培育1500名雲端人才

Google Cloud雲端運算服務今天宣布推出「雲端人才搖籃計畫」，首波與元智大學、東海大學及高雄科技大學等共同推動雲端學程，預計在3年內協助1500位學生取得國際認可的Google Cloud雲端基礎認證。

參與Google Cloud雲端人才搖籃計畫並完成課程、通過測驗的學生，Google Cloud除提供國際認可的結業證照，也會將學生列入Google人才庫，成為未來Google Cloud與其合作夥伴徵才時優先考慮對象。

Google Cloud台灣總經理謝良承在官方部落格發文說，近年來持續落實Google智慧台灣計畫的願景，將培育台灣數位人才視為重要任務，今年Google Cloud推出的雲端人才搖籃計畫將強化學生的雲端運算基礎知識，期待得以更加完善台灣多元數位實力面向，達成人才、產業的雙贏效益。

在雲端人才搖籃計畫中，Google Cloud將提供的課程資源包含課程教材、教學簡報、測驗題庫、創新實驗課程以及全球雲端認證計畫等，協助學生精進雲端專業知識並考取受國際認可的證照。

謝承良表示，此計畫將分兩階段進行，第一階段將完成Google Cloud雲端運算基礎課程的所有規劃及種子教師培訓，雖是基礎課程，但仍會涵蓋大數據、人工智慧與機器學習等重要應用領域。

第二階段將開辦正式學程，培育對象以合作院校的大二學生為優先，並同步進行Cloud Digital Leader與Associate Cloud Engineer兩項同樣為全球認證的進階課程，提供有志深造雲端產業的學生更多選擇。

Google Cloud也將透過與合作學校導入Google CloudPlatform應用平台、建置數位課程的雲端資源、促進資訊系統雲端化等作法，協助學校進一步建置完善的雲端教學環境。