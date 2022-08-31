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微星現身IFA 2022歐洲最大消費性電子展 創新產品登場

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星現身IFA 2022歐洲最大消費性電子展，創新產品陣容驚艷登場。微星/提供
微星現身IFA 2022歐洲最大消費性電子展，創新產品陣容驚艷登場。微星/提供

微星（2377）在IFA 2022歐洲最大消費性電子展向全球粉絲推出專為電競玩家、創作族群和商務精英們量身定制的最新產品，包括電競筆電、桌機、零組件、商務螢幕、工業電腦以及車載暨商用解決方案，MSI微星科技強大和出色的新品完全可以滿足各種領域對於高端技術的需求。

「IFA 2022是全球最重要的消費電子展之一。受到這幾年的疫情影響，大家一起經歷著虛擬和遠端的生活模式，這次MSI微星科技特別準備了多樣化的創新產品和解決方案來協助所有產業和行業，幫助大家重新返回原來的工作、生活和娛樂。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI微星科技的Prestige 16和Prestige 16 EVO筆電再度進化，兩款均有Urban Silver配色並搭載了Intel® 12代 Core™ i7處理器。Prestige 16的NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 獨立顯卡能提供強大的顯示效能，也是第一款配備16:10比例mini-LED面板的筆電，透過MSI微星科技的Ture Color技術調校，可以達到了高動態範圍 (HDR) 1000的效果，讓對比亮度和色彩準度這兩個顯色最關鍵的要素更加亮眼。

另外，Prestige 16 EVO已獲得Intel® EVO™平台認證並獨家支持 Tobii Aware智能傳感技術，對於著重於反應靈敏、持久耐用筆電的企業客戶將會是最佳選擇。

搭載OLED螢幕的MSI微星科技Raider GE67HX是全球首款革命性的電競筆電 - 240Hz高更新率、響應時間0.2 毫秒、DCI-P3 100% 超廣色域和超高1,000,000:1對比度，這些配備正是帶領玩家們進入身臨其境遊戲場景的最強保證。現在，電競玩家們可以體驗Raider GE67HX高達150W MTP（最大渦輪功率）處理能力的16核Intel® HX 處理器，得益於MSI微星科技獨家的OverBoost超增壓模式技術，玩家們更可以享受到CPU和GPU總和高達220W的組合功率。

頂級旗艦機皇MSI微星科技Titan GT77重磅回歸！電競筆電之王Titan GT77完美結合奢華體驗、創新技術與極致效能，搭載全新Intel®12代 Core™ i9-12900HX處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列獨立顯卡、獨特的Mystic Light bar，完美體現科技美學理念。Titan GT77將再次帶領玩家突破遊戲巔峰。

MSI微星科技SUPRIM系列是一款全新的顯卡設計，將盛名已久的理念付諸為實際產品。配備堅固耐用的供電系統以及TRI FROZR 2S冷卻系統，以現代美學反映出高效能的生活步調。這款顯卡大作再次成就了MSI微星科技的傳奇，也為沉浸式的遊戲冒險和高質量的內容創作提供源源不絕的動力。

MSI微星科技Optix MPG321UR-QD電競顯示器具有快速響應時間，在4K解析度的畫質下還能有高達144Hz的刷新率，同時在最新的HDMI 2.1規格、Quantum Dot量子點技術以及IPS面板的加持下，畫面比起以往的顯示器具備更多細節及更廣泛的色域。這也是第一款配備獨家KVM 3.0功能的顯示器，可以方便玩家直接透過控制台調整OSD設定和Optix Scope及Smart Crosshair等智能遊戲技術。

微星現身IFA 2022歐洲最大消費性電子展，創新產品陣容驚艷登場。微星/提供
微星現身IFA 2022歐洲最大消費性電子展，創新產品陣容驚艷登場。微星/提供

電競筆電 微星

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