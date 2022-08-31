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廣積攻智慧零售 推戶外專用數位看板播放系統

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦廣積（8050）宣布推出專為戶外嚴酷環境量身打造，戶外專用寬溫型一對三數位看板播放系統。廣積表示，此輕薄型無風扇數位看板播放系統藉由三台同步顯示的獨立螢幕，相當適合應用於智慧零售和車道得來速等戶外環境，不僅能提供吸睛的感官體驗，並有助於增加客流量，為客戶帶來更高的收益。

廣積強攻工業級數位看板播放系統設計製造商，宣布其強固型電腦高度僅2.5公分，可輕易安裝於有空間限制的戶外環境，配備工業級高規格零組件，使其在低溫-20°C至高溫70°C的惡劣條件下亦可穩定運作。

廣積指出，SE-103-N目前有四種處理器規格可供選擇，包括Intel Celeron N6210/J6413和Atom 6425E/x6211E(寬溫)，都可支援Windows 10 IoT Enterprise和Linux Ubuntu作業系統。

廣積成立於2000年，為專業研發與製造工業電腦產品的領導廠商。專精於工業電腦OEM/ODM服務，並可依客戶需求量身打造專屬之產品，主要產品有工業電腦主機板、嵌入式系統、工業觸控電腦、數位看板播放系統以及網路應用平台，並提供多種解決方案，可供應用於工廠自動化、數位看板、交通運輸、零售、遊戲機、醫療及網路通訊等領域。

廣積 工業電腦

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