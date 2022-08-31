AMD推首款5奈米製程桌機處理器 搶占遊戲市場
晶片大廠超微（AMD）由執行長蘇姿丰親自登場發表最新的Ryzen 7000系列處理器，是全球首款採用5奈米製程打造的x86桌上型處理器，由台積電生產，且旗艦款產品訂價還比前一代同級產品最初發表的價格還低100美元，展現出積極搶市占的企圖心。
AMD表示，Ryzen 7000系列桌上型處理器預計從9月27日起販售，其中最高階Ryzen 9 7950X的建議市場售價為699美元。
相較於2020年推出前一代最高階Ryzen 9 5950X桌上處理器的訂價為799美元，這次AMD將旗艦產品售價調降100美元，至於入門款產品還是維持299美元的水準。
Ryzen 7000系列採用全新「Zen 4」架構，瞄準遊戲與內容創作者市場。AMD在產品發表會中也揭露，Zen 4架構系列陸續採用5奈米與4奈米製程生產，而後續的Zen 5架構，則將採用4奈米與3奈米製程，相關產品將於2024年推出。
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