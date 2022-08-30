輝達攜手戴爾 推新資料中心解決方案

晶片大廠輝達（NVIDIA）於30日宣布，與戴爾科技集團合作，針對零信任安全及人工智慧趨勢，推出新的資料中心解決方案。

輝達表示，上述解決方案集合戴爾PowerEdge伺服器、輝達BlueField DPU、GPU及AI Enterprise軟體，並在同日發布的VMware vSphere 8企業工作負載平台進行最佳化調整，可提供全球企業先進的AI訓練、AI推論、資料處理、資料科學及零信任安全功能。

輝達指出，在BlueField-2 DPU上運行且擁有vSphere 8 功能的戴爾伺服器，將於今年底前上市。

輝達提到，隨著運算及網路作業負載增加，AI和零信任安全成為推動全球企業重新調整資料中心架構的力量。在BlueField上運行的vSphere 8，能以更好的效能處理作業負載。將作業負載卸載至DPU處理，客戶便能加快網路和安全服務的執行速度，減少CPU作業週期，同時保有絕佳的處理效能，又能滿足現代分散式作業負載對傳輸量和延遲性的需求。