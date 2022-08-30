入職台積電1年「加分紅領35個月」 科技男7位數年薪曝光羨煞眾網

「護國神山」台積電雖然員工壓力大、工時長，但是高額的薪資和優渥的福利成為不少科技人投履歷的首選。就有一名台積電工程師分享最近剛拿到的分紅獎金，自己工作剛滿1年，一次小分紅就有2.6個月（薪資），計算過後全年約可領到34.8個月薪資、約209萬元，羨煞不少網友留言驚呼「原來在台積電做一年，就可以領到百萬員工分紅」、「準備排隊買房了」。

2022-08-30 22:11