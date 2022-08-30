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入職台積電1年「加分紅領35個月」 科技男7位數年薪曝光羨煞眾網

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
台積電。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

「護國神山」台積電雖然員工壓力大、工時長，但是高額的薪資和優渥的福利成為不少科技人投履歷的首選。就有一名台積電工程師分享最近剛拿到的分紅獎金，自己工作剛滿1年，一次小分紅就有2.6個月（薪資），計算過後全年約可領到34.8個月薪資、約209萬元，羨煞不少網友留言驚呼「原來在台積電做一年，就可以領到百萬員工分紅」、「準備排隊買房了」。

原PO在Dcard上以「GG 開獎」為題，寫一句「31/S/1y/2.6m 睡（稅）後」，開放讓網友們在底下留言補充資訊。知情人士立刻一眼看穿原PO所要表達的意思為在台積電職等31（一般工程師）、考績S、年資1年，可領到2.6個月。由於這只是一季度的分紅獎金，以台積電每季度只入帳八分之一計算，原PO約莫可領到34.8個月的薪酬（2.6個月x8次+14個月固定年薪）。假設原PO目前月薪6萬元，則年領金額高達208.8萬元。

貼文曝光後，釣出不少同行報數字，「31/1y/1.95m 綁到明年該佛系上班了」、「31/第一次領分紅/2.857」、「職等31、考績S，領滿不含加班費，大概230萬左右」、「現在保底200萬了，哪怕是考績S-，6萬月薪x（2個月x8次+14個月固定年薪），墊個20萬加班費，都輕鬆破200萬」。

台積電 員工分紅 Dcard 加班費 工程師

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