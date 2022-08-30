萬物皆漲惟「高速光纖」一降再降 業者再推限時優惠

通膨時代萬物皆漲，相較之下固網寬頻則降價頻傳，中華電信（2412）推動500Mbps降價後，促使有線電視業者強打1Gbps降價，凱擘及台灣大（3045）更連兩個月宣布限時降價促銷，7月降至月付849元限時優惠（原價999元），今日更宣布1Gbps，800元有找，每月799元，力抗通膨。

新冠肺炎疫情以來，帶動在家上班上學、娛樂及電商購物等宅經濟需求，後疫情時代民眾使用高速寬頻的迫切需求，推升高速光纖上網成主流。

而通膨時代，導致食、衣、住、行等萬物皆漲，唯獨寬頻上網一降再降，業者為吸引用戶升級，推升高速寬頻成為主流，業界龍頭中華電信率先宣布500Mbsp光纖上網降價，成功推升300Mbps以上高速上網用戶持續成長。

台灣大旗下台灣大寬頻、有線電視業者凱擘、台數科（6464）近期更強推1Gbps高超速上網，每月千元有找，7月時台灣大、凱擘強打，網路門市1Gbps光纖上網，搭配三台Mesh Wi-Fi神器，月付849元限時優惠（原價999元）。

台灣大及凱擘今日更陸續宣布，1Gbps再降價，9月1日起至9月7日，網路門市限定，新申辦1G光纖上網每月799元（原價999元），並升級Wi-Fi 6及Mesh網路服務，免費租用Mesh子機一台，合約期間省下高達7,200元。

台灣大也宣布推出限時快閃優惠活動，9月1日至9月7日到網路門市申辦「好速加掛」1Gbps加WiFi6旗艦版方案，原月租費999元，特價799元，再送Google Nest Mini智慧音箱、momo幣1,700元或裝機費600元減免，三選一。