VicOne攜手台達電 為電動車充電基礎設施導入資安系統

全球網路資安解決方案業者趨勢科技轉投資成立車用資安VicOne，宣布攜手全球電源與能源管理業者台達電子（2308），共同合作，在台達電動車充電基礎設施解決方案DeltaGrid能源管理閘道器中導入VicOne入侵檢測和保護系統 (In-Vehicle Security，IDPS)，確保電動車充電樁與能源管理平台資料傳輸安全性，協助台達客戶及電動車充電站營運夥伴鞏固資安防禦並符合國際法規要求，掌握國際市場拓展的關鍵商機。

全球電動車市場蓬勃發展，帶動充電站網絡部署需求擴大，美國與歐盟接連宣布將電動車充電網納入全國基礎建設計畫中之外，英國也頒布要求電動車充電樁必須符合資訊安全的相關法規。充電樁兼具能源調度、遠端監控和計費功能，卻也隱藏未知的資安漏洞，為智慧基礎設施帶來資安隱患。VicOne與台達電子合作，共同為車廠及電動車充電站營運商打造出堅實的資安防禦系統。

VicOne戰略夥伴關係副總裁蔡木本表示，電動車產業鏈資安防衛戰已經開打，其中電動車能源基礎設施更是相當重要、卻容易被忽略的環節，駭客或有心人士可能透過充電樁竄改使用紀錄，甚至透過無線管道入侵車輛危及行駛安全。建構以資安為核心的車用生態系是未雨綢繆的關鍵，將資安納入營運策略藍圖的一環，將能為車用供應鏈實現更加安全、更有競爭力的未來。

台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟部總經理柯淑芬表示，電動車充電需求逐日增加，從家庭／社區延伸到各商用場域，DeltaGrid能源管理閘道器安全地整合DeltaGrid EVM 電動車充電管理系統及現場充電樁，為商用充電場域優化充電樁管理與提升使用效率，並以以最高規格資安標準符合國際法規，助益台達與營運夥伴以更安全有效率的方式快速佈建充電基礎設施。

VicOne提供電動車及其相關供應鏈產品提供優異車用資安解決方案與服務，其入侵檢測和保護系統In-Vehicle Security (IDPS) 可同時收集偵測記錄與遙測資料，經過最佳化後發送至專為車輛安全營運中心 (Vehicle Security Operation Center, VSOC) 設計的雲端偵測及回應 (XDR) 平台xNexus 進行資安威脅分析，並透過防火牆規則、存取控制策略和虛擬補丁以即時應對各項新興威脅。