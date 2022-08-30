中華電助攻1922防疫專線逾60萬通 再建置反霸凌專線

電信龍頭中華電信（2412）在疫情期間支援政府「1922 防疫專線」，話務量超過60萬通，今日教育部宣布舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用活動，中華電信總經理郭水義受邀出席，郭水義強調，配合教育部，竭盡全力完成熱線改碼，未來將持續優化「1953不再旁觀」服務，為弱勢提供最即時且完善的服務，中華電信陪你勇敢不再旁觀。

中華電信表示，自2006年起承攬教育部「反霸凌專線電話服務熱線0800-200-885」，17年以來持續提供不曾間斷的全方位服務，協助教育部營造友善安全的教育環境，為弱勢提供即時諮詢專線。為方便社會大眾記憶及運用熱線，教育部於2022年3月委託中華電信進行熱線改碼「1953」整體規劃與建置，今年6月順利完成相關建置。

為讓國人更重視校園霸凌議題，並減少校園霸凌事件的發生，教育部今（30）日開學日結合「友善校園週」舉辦「反霸凌專線電話1953」啟用活動。由教育部常務次長林騰蛟、兒福團體及臺北市教育局等共同宣布專線電話正式啟用，簡單、好記又方便的專線號碼，提供24小時全年無休的諮詢服務及通報管道，共同「拒絕霸凌」，一起勇敢大聲向校園霸凌說「不」，「1953不再旁觀」熱線正式開通！

郭水義表示，中華電信秉持為國家服務、善盡企業社會責任的理念，在疫情期間更傾力支援政府1922 防疫專線，話務量超過60 萬通，本次亦配合教育部，竭盡全力完成熱線改碼，未來將持續優化「1953不再旁觀」服務，為弱勢提供最即時且完善的服務，中華電信陪你勇敢不再旁觀。

教育部考量之前專線電話號碼太長不易記憶，希望透過這次簡化專線號碼方式，有效發掘校園霸凌事件和及掌握事件處理即時性，鼓勵所有身處霸凌環境中的受害者及旁觀者，善用專線資源；除此之外，專線電話以53的諧音傳達「友善」概念，呼籲可能涉及霸凌行為的當事人，共同杜絕校園霸凌，以凝聚互相愛護、關懷與理解的友善校園」。提升親師生對霸凌認知與了解，從教育核心與內涵來落實紮根，為我們的下一代創造快樂與幸福的學習環境。