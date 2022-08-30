工研院智權法務實戰高階人才培訓 科技大廠法務長開講

在全球趨勢引領下，專利已不再是被動防禦的工具，而是搶攻國際市場的利器，智慧財產權更是台灣科技產業的競爭關鍵，了解如何因應營業秘密風險，如何管理與攻防，成為創造企業競爭優勢的核心。為此，工研院開設「智權法務實戰高階人才培訓班」，邀請台灣百強科技企業法務長們，包含聯發科副總經理暨法務長宿文堂、台積電副法務長陳碧莉、華碩集團法務長洪崇仁、宏碁集團全球法務長吳麗娟、宏達電法務長盧佳德、光寶科技集團法務長邱素梅，分享智財管理、專利授權、無形資產評價等智權經營策略，協助相關法律人士成為產業智權法務人才。

工研院產業學院執行長周怡君表示，工研院長期深耕跨領域前瞻技術研發，聚焦全球最新趨勢，積極布局關鍵專利，並透過專利融資、專利作價、專利池等靈活多元的方式，協助企業完善智財保護網與建構產業生態鏈，提升台灣專利智權能量。智慧財產權是跨領域學門，內容包含科技創新、法律規範，涵蓋層面極為廣泛，期藉由此次課程講師傳授的親身經驗與專業知識，為台灣產業培養具全球視野之智權法務高階人才，增加我國科技產業的國際競爭力。

這次課程分為三大主題，首先，產業焦點分析，提供學員最新的國際趨勢與規範，如淨零排放、智慧科技、智財風險等面向，探討相關因應策略；第二，跨國經營策略，包含全球專利布局、授權、企業募資、國際併購、智權管理等智財營運策略與案例，以及國際專利訴訟策略、無形資產融資等；最後，實務案例的部分，分享包含專利授權與爭議事件之處理、營業秘密保護與侵害訴訟、技術移轉與授權、專利授權契約與談判等經典案例，並以台灣廠商跨國專利訴訟成功案例，協助學員了解如何運用專利銀行（IP Bank），讓專利成為經營利器。

「智權法務實戰高階人才培訓班」師資集結產官學研各界擁有豐富實戰經驗的資深先進，課程聚焦實務應用，將於9月17日開課，相關報名資訊請洽工研院產業學院黃小姐02-23701111分機306、官網：https://reurl.cc/605moV。