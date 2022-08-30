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皮帶傳動上陣 宏佳騰全新Ai-1 Ultra Belt今亮相

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
宏佳騰智慧電車品牌發展部經理鍾亞成(左)、營運中心經理陳永凱(右)與新款智慧電車Ai-1 Ultra Belt合影。記者邱馨儀／攝
宏佳騰智慧電車品牌發展部經理鍾亞成(左)、營運中心經理陳永凱(右)與新款智慧電車Ai-1 Ultra Belt合影。記者邱馨儀／攝

宏佳騰（1599）30日宣布，推出品牌電車全車系中首款以皮帶傳動的全新Ai-1 Ultra Belt；Ai-1 Ultra Belt搭載CROXERA 6並搭配全新調校，提升智慧騎乘體驗與感受。

宏佳騰表示，智慧電車品牌成立3年來，憑藉獨特風格與創新研發，已累積近3萬名車友的支持，Ai-1系列更以87%占比穩居宏佳騰電車全車系銷售冠軍。

宏佳騰董事長鍾杰霖進一步指出，Ai-1 Ultra Belt採用Gates高張力碳纖維複合皮帶傳動，較同級車款優化寬度提升17.6%、減重皮帶輪減輕18%，並搭配皮帶版專用強化全鑽切輕量化鋁合金後輪框，帶來靈活操駕感受，加入無段可調氮氣後避震，可有效吸收路面震動強化騎乘穩定性。

另外，Ai-1 Ultra Belt車架採高張力鋼管，提升車架剛性達18%，讓過彎操控更安穩。搭載米其林City Grip Saver耐用車胎，防滑效果再升級；BOSCH 10.1 ABS剎車系統的防鎖死偵測與精密調校制動讓車身操控更靈敏。外觀則採用造型端子鏡，更展現車款特逆獨型，並保有7.6kW水冷馬達，從靜止加速到時速50公里僅需3.9秒、Class D汽車等級大燈與低溫表皮材質坐墊等原車款頂規配備，打造機能、造型兼具的全新個性外型。

同時，Ai-1 Ultra Belt搭載宏佳騰獨家研發CROXERA 6智慧儀表系統，擁有Ai ASSISTANT提醒換電並輔助導航至鄰近換電站，可直接引導至全台Gogoro Network智慧電池交換平台超過11,000個電池交換機櫃。測速照相提醒以及搭配指定款行車紀錄器，即可升級的DAPS死角預防系統，可在打方向燈時儀表顯示後方車況，讓車主享有更安全的智慧騎乘體驗。

宏佳騰 低溫

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