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「人類已走得比科幻電影還更遠」 台積電萬睿洋談目標：不僅於此

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導
台積電亞太業務處長萬睿洋在技術論壇開場演講。記者尹慧中／攝影
台積電亞太業務處長萬睿洋在技術論壇開場演講。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）今（30）日召開2022技術論壇台灣場次，開場並由亞太業務處長萬睿洋開場致詞。他提到，人類生活在半導體技術加持下正生活在以前描繪的科幻場景中甚至超越，AI與5G將持續帶來更多創新、安全可能與更方便的環境。

他舉例，如AR不僅在訓練醫療應用，也在儀器維修環節發揮作用比如半導體廠中運用，甚至台積去年一年運用超過百次HoloLens的AR操作來維護EUV機台與操作訓練等。

他在開場也提到，記得小叮噹的卡通裡面的隨身電視還有醫生手槍嗎？遠距工作教學與醫療都已是疫情下的生活寫照。

他也說，不可能任務4裡面可辨識臉部的隱形眼鏡，如今我們已擁有智慧隱形眼鏡不僅能辨識還能提升對焦，在大家努力下發明已超越科幻片提升生活品質，AI技術也幫助新冠疫苗研發，自疫情以來全球線上傳輸已大增38倍。

他也說，元宇宙的未來發展也需仰賴更多5G連線、運算與邊緣運算，我們已經走得比科幻電影還更遠，我們目標不僅於此，大家都有熱情創造更好的未來，這也是為何今日我們大家相聚在此，繼續合作創新且將持續合作創新、提升生活品質，未來的成功也將從和台積合作開始。

台積電 疫情 半導體

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