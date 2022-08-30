CRIF：台灣半導體業獲利鈍化可能在這一年

CRIF中華徵信所今(30)日表示，半導體業為台灣獲利最強的製造業，觀察台灣半導體業獲利高峰將出現在2022年，然後成長趨緩，2025年後因美、歐、韓、日半導體布局陸續完成，中國大陸對台灣半導體倚賴漸減，以及台灣半導體業投資海外生產成本提高等三大因素影響，可能出現獲利成長鈍化的趨勢。

CRIF中華徵信所2022年版的台灣工商業財務總分析線上版出爐，據其統計分析，2021年台灣製造業的平均毛利率、營業利益率及純益率分別為12.4%、7.8%及11.3%，較2020年的10.2%、5.1%及8.0%呈現明顯成長，創下2010年來新高。

儘管2022年受高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等因素干擾，整體製造業上半年表現並不遜於2021年同期，甚至半導體業、紡織業、電機及機械業表現強於2021年同期，預期在蘋果iPhone 14及電動車供應鏈帶動下，仍可樂觀看待今年製造業的毛利率、營益率及純益率，且不排除續創新高的可能。

若以CRIF中華徵信所製造業2碼行業18大類分類來看，2021年毛利率前五大行業仍由光學及精密器械業以30.9%拔得頭籌，並為連續四年在毛利率稱王。

傳統製造業的橡塑膠製品業、非金屬礦物製品業、農產品及食品業毛利率，分別以26.4%、20.57%、20.24%分居第二名至第四名，機械設備業則以19.8%排名第五。

除了非金屬礦物製品業為新進榜產業之外，其他四大產業均為蟬聯毛利率前五大產業。其中，橡塑膠製品業毛利率為五年來新高，表現最優；農產品及食品業、機械設備業為四年來新高。

光學及精密器械業雖然連續四年在毛利率稱王，毛利率卻為五年來新低，與中國大陸華為5G智慧手機遭美國制裁有關。

資訊電子及通信器材業的毛利率13.99%，排名第11名，也較2020年的11.91%成長。

若以製造業2碼行業18大類分類來看，2021年營益率前五大行業，由橡塑膠製品業以18.1%擠下連續四年蟬聯王座的光學及精密器械業，首次位居榜首。

光學及精密器械業營益率下滑至15.1%屈居第二名，五年來新低。

化學材料及製品業、金屬基本工業及其製品業、非金屬礦物製品業則各以營益率13.8%、12.1%、10.4%分居第三名至第五名，這三大產業營益率不但創五年來新高，且為首次進入營益率前五大產業，完全拜上游原物料行情翻升所賜。

機械設備業、資訊電子及通信器材業，以營益率9.1%及9%，分居第六及第七名。

值得注意的是，資訊電子及通信器材業營益率已連續四年走高，且為五年來新高，顯示無論是美中貿易戰或是新冠疫情，資訊電子及通信器材業都是全球供應鏈的受惠者。

同樣以製造業2碼行業18大類分類來看，2021年純益率前五大行業依次為非金屬礦物製品業、橡塑膠製品業、光學及精密器械業、金屬基本工業及其製品業、消費性電子產品業。

除光學及精密器械業純益率為五年來新低外，其他四大產業的純益率均為五年來新高。

消費性電子產品業在疫情中受惠於宅經濟需求，純益率較2020年翻升近一倍。

資訊電子及通信器材業純益率11.4%雖僅排名純益率第十大產業，為五年來新高。

CRIF中華徵信所認為，值得關注的是，非金屬礦物製品業、橡塑膠製品業雖同時居於毛利率、營益率及純益率前五名產業，不過與原物料行情周期漲跌有著密切關聯。需要觀察下半年原物料價格的變動，產業獲利成長趨勢的不確定性增高。

若單獨看資訊電子及通信器材業16個子行業(指製造業4碼行業分類)2021年在毛利率、營益率及純益率的前三大子行業，分別是半導體業(不包括IC設計業)、被動電子元件業及印刷電路板業。

其中，半導體業仍為台灣獲利最強的製造業，不過CRIF中華徵信所也提醒，觀察台灣半導體業的獲利高峰將出現在2022年，然後成長趨緩，2025年後則因美、歐、韓、日半導體布局陸續完成，中國大陸對台灣半導體倚賴漸減，以及台灣半導體業投資海外生產成本提高等三大因素影響，可能出現獲利成長鈍化的趨勢。