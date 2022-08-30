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Radware在台設雲端安全中心 升級資安保護

中央社／ 台北30日電

網路安全和應用交付解決方案廠商Radware今天宣布在台灣設立新雲端安全中心，將協助台灣客戶保護資料中心、網路、Web與行動應用程式以及應用程式介面（API），能將延遲性降到最低，並確實遵循境外路由相關的法規遵循流程。

Radware透過新聞稿說明，新安全中心可以保護客戶免於阻斷服務攻擊、Web應用程式攻擊、惡意的殭屍網路流量以及針對API發動的攻擊。

Radware雲端安全服務事業部副總裁澤立科夫斯基（Haim Zelikovsky）表示，網路攻擊的數量與速度與日俱增，在台灣設立新雲端安全中心有助於Radware在此地區加速回應威脅，以緩解攻擊，並提供最高層級的資安保護。

根據Radware發布的2022年上半年全球威脅分析報告，今年上半年惡意分散式阻斷服務攻擊（DDoS）數量年增203%，每位客戶每月平均遭受的DDoS攻擊數量是2021年和2020年的1.5倍。

報告指出，今年上半年惡意Web應用程式的交易數量較去年上半年增加38%，並超越2020年惡意交易總數量。

雲端 網路攻擊

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