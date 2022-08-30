疫情升溫深圳龍華區今起全域管控 鴻海回應了

中國大陸疫情又再升溫，據陸媒報導，深圳龍華區全域實行管控措施，從今（30）日起至9月2日24時，後續根據疫情防控形勢動態調整。對此鴻海（2317）今日表示，廠內目前營運正常。

深圳市龍華區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，社區小區、城中村實行嚴格管理。嚴格執行「體溫必測、口罩必戴」，查驗24小時核酸陰性證明或24小時內核酸採樣紀錄。

居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民非必要情況謝絕進入。該指揮部要求，所有外賣、快遞不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送，連外送都不能送，管理非常嚴格。

不僅深圳有5家醫院發布停診公告，此外，號稱中國大陸最大電子採購中心的深圳華強北，也在昨日突然被以疫情防控為由，遭勒令停業4天。另外深圳也關閉24個地鐵站、暫停營運，恢復時間待另行通知。

今年三月時深圳全市社區進行封閉式管理，停止非必要流動活動，當時包含公車、地鐵等大眾運輸也全面停駛，當時不少台灣科技公司深圳工廠停工，包含IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、軟性銅箔基板（FCCL）業者台虹（8039），連接器廠良維（6290）、沖壓件廠鉅祥（2476）、機構件廠新至陞（3679），電源供應器廠全漢（3015）等。

據悉，已經有多次「封閉式」管理的經驗，廠商透露目前是不用停工，仍然可維持低度運作，但後續發展變化大仍須緊密觀察。

鴻海深圳龍華廠區的防疫工作已相當成熟，員工對防疫措施也很熟稔。據悉，正值iPhone 14準備量產期間，iPhone 14最大生產基地是富士康鄭州廠，至於深圳則是負責新產品開發與試量產，大量生產都是在鄭州廠進行。法人預估，深圳廠占整體iPhone產能約10%。