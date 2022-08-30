台積電總裁魏哲家：半導體產業正進行三大改變

台積電一年一度技術論壇今（30）日登場，台積電總裁魏哲家以「新世界、新機會」為題發表專題演講，魏哲家提出半導體產業正發生三大改變，包括單靠電晶體求快已無法滿足要求，需靠三維空間（3D）IC先進封裝提升晶片效能；其次是使用端導入半導體元件含量持續增加並帶動成熟製程需求大幅成長；第三大改變是全球化轉變成地區化，供應鏈管理益形重要。

魏哲家舉台積電成立3D Fabric先進封裝平台，即是繼提升電晶體密度、提升效片運算，因應高效能運算（HPC）晶片需求透過先進封裝的解決方案提升晶片運算效能。

至於應用端導入半導體元件增加，魏哲家舉車用晶片以年平均複合成長率達15%為例 ，強調現在車用乘坐和過去有完全不同體驗及進化。

他並提及，疫情期間造成車用晶片短缺，一部賣價5萬美元的汽車，竟然只因缺了5美分的車用收音機晶片短缺而無法出貨，他在得知此情況，即告訴這家晶片供應商，「你應該漲價！」

魏哲家也指出，因數位轉型、智慧城市及智慧車發展等，應用端導入半導體元件需求持續大增，帶動各項採用成熟製程元件成長，加上全球化轉變為地區化，讓供應鏈管理益形重要。這也意味各應用未來對半導體晶片，會投入更多的關注，當然也願意多付更高的價金，取得所需的晶片。