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台積電魏哲家分享半導體3件事改變 和客戶緊密合作降低風險

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電2022年技術論壇今天登場，總裁魏哲家將發表演講。記者胡經周／攝影
台積電2022年技術論壇今天登場，總裁魏哲家將發表演講。記者胡經周／攝影

台積電（2330）總裁魏哲家今（30）日在技術論壇台灣場次分享半導體3件事情的改變，並說台積的成功來自客戶的成功，面對成本急速增加與通膨因素下，我們將繼續和客戶緊密合作來降低這風險。

魏哲家說，想分享半導體三件事情，第一，3D IC的突破，由於電晶體密度提升已不足以滿足效能升級需要3D IC幫忙。

第二，魏哲家也說，所有應用的半導體含量都持續增加。AI 5G的發展讓我們沒想到更多產品邊緣裝置的矽含量一直增加。

他舉例，先前福特的人聊天就問他們我們這幾年提供大量產能給你們，但你們都說不夠用，還要更多，這是用到哪裡？他們就說這是因為每年矽含量增加15%、還有F1 系列也賣得不錯。

他也指出，以前我們認為先進製程投資多，但現在成熟製程也需要更多投資因為在CMOS、RF等技術不斷進步。

魏哲家也幽默指出，「因客戶需要我們需要蓋新的FAB。但大家知道蓋一個廠要多少錢嗎？如果有人要蓋請要跟我們說。」

第三，魏哲家提到，供應鏈的管理是重要因素，也牽涉到地緣政治議題。

魏哲家舉例，首次聽到車用供應鏈出差錯，也是他們沒準備好應關注在座個位設計的東西，直到發生問題。他也幽默說，「我不能把機密洩漏出去，但大家知道買一個EUV多少錢嗎？但他們只缺10元的晶片。」

魏哲家也提到，地緣政治議題包含過去全球化轉變成在地，這樣將使成本上升，目前每個國家政府都說希望工廠到他們那邊包含美國日本歐盟、大陸等但「沒包含台灣」。語畢引發現場笑聲陣陣，但魏哲家也幽默說，「別聽太仔細」。外界則解讀，台積當前產能已多數集中台灣且仍在持續擴充，先進製程研發生產也都在台灣。

魏哲家 台積電 半導體

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