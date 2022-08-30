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魏哲家透露台積電3奈米即將量產 2奈米目標2025量產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電總裁魏哲家。記者尹慧中攝影
台積電總裁魏哲家。記者尹慧中攝影

台積電（2330）總裁魏哲家今日現身2022台積電技術論壇並提到，台積3奈米思考良久維持FF架構並即將量產，至於2奈米也可和在座各位保證2025年量產會是最領先技術。

另外，聯發科（2454）全球副總裁兼無線通信事業部總經理徐敬全JC Hsu在演講期間展示合作簡報，魏哲家也眼尖發現「效能僅提升2%應該是少打一個零」，他並幽默說「請用3奈米」。

魏哲家也說，「台積有能力設計產品但絕對不會自己設計產品」，大家可以信賴把產品交給我們生產，永遠跟台積走在一起可以永遠成功，「台積的成功是來自客戶的成功」。他也特別強調，「這點和競爭對手不一樣，他們客人不管有沒有成功都會有自己的產品推出來。」

台積電 奈米 魏哲家

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