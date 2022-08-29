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機構：繼Q2季減16%後 全球筆記本電腦出貨量將在下半年上升
集微網消息，市調機構DIGITIMES Research的報告顯示，2022年第二季度全球筆記本電腦出貨量同比下降24%，環比下降16%，但第三季度和第四季度的出貨量將環比增長。
據台媒《電子時報》報導，DIGITIMES Research認為第二季度筆記本出貨量下滑的原因在於中國大陸東部實施疫情封鎖政策嚴重擾亂筆記本電腦生產，同時全球通貨膨脹上升、俄烏戰爭和疫情封鎖導致筆記本電腦需求減弱。
DIGITIMES Research指出，由於品牌廠商將在下半年推動產量以實現年度目標，預計第三季度和第四季度全球筆記本電腦出貨量將分別環比增長12%和3%。從廠商上看，DIGITIMES Research認為除了華碩外，全球前六大筆記本品牌聯想、惠普、戴爾、蘋果和宏碁第三季度出貨量均將增長。
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