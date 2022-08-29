DRAM價格去年持續上漲 推升模組廠營收年增7%

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

過去兩年在疫情造成生活型態改變的助益之下，遠距教育需求增長，電子產品銷售暢旺，帶動DRAM模組的出貨增長，據TrendForce統計，2021年全球DRAM模組市場整體銷售額達181億美元，年增7%，由於各模組廠的經營策略不同，造成營收表現分歧，Kingston（金士頓）市占率近80%，穩居龍頭寶座。

TrendForce統計，2021年全球前五大記憶體模組廠占整體銷售額90%；前十名囊括全球模組市場97%營業額，其中Kingston（金士頓）的市占率接近80%，大者恆大的趨勢難以改變。

TrendForce表示，Kingston在經營策略方面，積極導入IT（Information Technology）技術，並提供高度客製化的生產模式，出貨規模持續增長，帶動營收增長8%，持續穩居第一。

ADATA（威剛科技）出貨以消費型產品為大宗，2021年營收受惠於宅經濟需求，在出貨量跟銷售單價都有明顯增長，並且積極優化成本、提升毛利，營收增長達18.5%，位居第二名。

Corsair憑藉其穩健營收表現拿下第三，但該企業專攻電競市場，2021下半年受到GPU缺貨影響，出貨略為受阻，營收小幅衰退3.1%。同為美商的SMART Module產品近年搶攻工業電腦領域，主要營收來源為歐美地區；隨著歐美各國陸續解封後，需求顯著回溫，營收因此增長14.6%，排名從2020年的第六名上升至第四名。

受疫情蔓延影響，中國模組需求較為疲弱，中國廠在這次排名中順序稍有更替，其中POWEV（嘉合勁威）仍位居第五名。除了完善的產品組合外，也積極開拓線下渠道，且率先推出DDR5模組，都對營收有一定程度貢獻。

Kimtigo（金泰克）2021年營收排名第六，主要受到中國境內疫情影響，客戶需求較為疲弱，銷售單價呈現下跌走勢，營收表現欠佳。Ramaxel（記憶科技）受到中國拉貨動能疲乏，及供應鏈缺貨影響之下，出貨數字較2020年下滑，最終排名第七。

Team Group（十銓）2021年營收小幅下滑3.4%，主因是受到奇亞幣市場不如預期，相關產品出貨下滑。但十銓近年積極耕耘工控市場，可望使其後續營收表現穩定成長。

列居第九名的Innodisk（宜鼎）除布局工控產品，也積極深耕AIoT市場，應用領域遍及網通、智慧城市，在2021年於營收的貢獻上大有斬獲，營收成長高達64.7%，成長幅度為前十大最高者。

位居第十的Apacer（宇瞻）近年專注高單價的工控市場，占其營收比重已高達七成，且在2021年受惠於需求回溫，並刺激銷售單價的提升，帶動營收成長36.2%，在工控領域發展已不容小覷。

營收 疫情

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