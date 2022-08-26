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中華電5G無塑企業志工培訓 宏華、神腦、黃頁參與

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導
中華電信財務長陳宇紳表示，中華電信非常重視氣候變遷議題，促進環境永續不遺餘力，2021年創新推出「5G無塑 無拘無束」系列活動，今年更進一步集結子公司及供應鏈夥伴，共同推廣環保無塑理念。圖／中華電信提供
中華電信財務長陳宇紳表示，中華電信非常重視氣候變遷議題，促進環境永續不遺餘力，2021年創新推出「5G無塑 無拘無束」系列活動，今年更進一步集結子公司及供應鏈夥伴，共同推廣環保無塑理念。圖／中華電信提供

中華電信集團今(26)日於高雄澄清湖舉辦「5G無塑企業志工永續行動-南區培訓活動」，中華電信（2412）表示，來自子公司宏華國際、神腦國際、中華黃頁等共計逾150位同仁熱情參與，除親身體驗無塑野餐生活趣味、學習更多環保無塑概念外，也希望成為環保推廣種子，帶動身邊的親朋好友與社會大眾，一起將無塑理念落實於日常生活。

中華電信財務長陳宇紳表示，中華電信非常重視氣候變遷議題，促進環境永續不遺餘力，2021年創新推出「5G無塑 無拘無束」系列活動，今年更進一步集結子公司及供應鏈夥伴，共同推廣環保無塑理念，企業志工培訓活動即為其中一環，希望藉由豐富生動的培訓活動，讓志工們確實了解環保的重要性，自動自發地將環保落實在個人生活中，進而影響家人一起響應無塑、愛護地球，成為推動環境保護意識的種子志工。

中華電信表示，培訓課程特別安排現場從大自然取材（例如：落葉或石頭等），將垃圾做不同的應用及包裝，製作出精美且實用的環保創意物品，不僅美化生活也友善環境，讓減塑、無塑行動成為一種生活態度，讓大家共享環境保護的美好意義。

陳宇紳強調，除了企業志工培訓活動外，9月3日在高雄文化中心前廣場，中華電信集團將攜手紙風車劇團，推出「蕃薯森林奇遇記」環保劇，在暑假尾聲陪伴小朋友盡情享受美好假期，並將結合供應商夥伴台灣諾基亞、台灣愛立信，以及子公司宏華國際、神腦國際、中華黃頁等，在現場設立互動攤位，讓參與民眾有得看、有得玩，還能對無塑融入日常生活的應用方式，有嶄新、驚奇的多元體驗!

另外，為鼓勵全民參與環保愛地球行動，中華電信表示，5G無塑企業志工永續行動特別舉辦「無塑88線上徵件」活動，歡迎民眾上網報名參加，利用生活小巧思，將垃圾轉化成嶄新創意，分享並創造美好生活，入圍者還能享有豐富獎項。

中華電信 環保 志工

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