大綜下半年維持成長 美國及越南將是未來海外成長重心

系統廠商大綜電腦（3147）今年上半年雖因沒有大型專案的挹注，上半年營收略為減少，但毛利率相對去年同期提升，再加上業外的匯兌收益挹注下，上半年稅後純益反而較去年同期大幅成長逾六成，總經理曾振順表示，下半年營運會略優於上半年表現，今年全年獲利表現仍相當值得期待。

大綜電腦去年接獲IC設計龍頭聯發科（2454）14億元的專案貢獻，去年全年營收高度成長，但也墊高基期，隨著該專案出貨完畢，今年上半年合併營收18.47億元，較去年同期減少8.62%，不過總經理曾振順指出，大型專案出貨量較大、對營收貢獻明顯，但毛利率也明顯較低，因此，今年上半年營收雖因少了大型專案的貢獻而下滑，但上半年毛利率回到17.18%，年增2.59個百分點。

此外，隨美元走強，大綜業外匯兌利益增加，進一步推升今年上半年稅後純益來到1.58億元，較去年同期大幅成長超過6成，並已接近去年全年的1.76億元水準，今年上半年每股稅後純益達4.06元，獲利表現成長強勁。

對於後市營運展望，曾振順表示，以過去的營運來看，下半年的整體營收會略優於上半年表現，尤其是第4季有年底前的入帳，營運表現會更好，至於下半年整體的獲利表現，目標是維持上半年的水準，今年全年營收可能略低於去年，但毛利率提升下，全年獲利、每股獲利表現仍值得期待。

此外，曾振順表示，目前大綜營運仍是台灣市場為主體，不過，近幾年來積極布局越南市場及美國市場。目前預期明年開始美國市場成長腳步會逐漸加快，隨著台積電（2330）及台灣半導體上下供應鏈逐漸完整，曾振順認為，台灣在美國的生態鏈要建立至少也要5至10年時間，未來看好美國市場的前景。

此外，大綜2年前就已在越南設立分公司，但在疫情衝擊下，過去2年約小幅虧損600萬元，曾振順也指出，今年以來在越南的接案相當好，過去2年的虧損今年就可望賺回來，曾振順也看好未來該公司在越南的布局成果。