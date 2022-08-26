被指生產耗電 台積電：是用1度可省4度

針對外電提到台積電（2330）發展先進製程，耗費台灣不少電力的消息，該公司26日引述2020年工研院產業科技國際策略發展所（ISTI）模型推導分析結果，指台積電每使用1度生產用電，能為全球減省4度電。

台積電表示，該公司持續推進半導體高階製程技術，生產更先進、更具能源效率及更環保的產品，為地球永續發展盡一份心力。

台積電並指出，除了積極協助生產低耗能、高效率產品，該公司也積極投入綠色製造，落實節能減碳相關作為，包括致力優化製程能源使用效率，同時和機台設備商合作開發新的節能行動方案。2021年，累計超過159項節能方案通過驗證並導入新建廠區，持續邁向2030年平均機台設備節能效益20%的永續目標。

台積電提到其積極尋找節能機會，2021年執行八大類共499項電力節能措施，新增年節電量7億度，相當於減少35萬公噸二氧化碳排放。

台積電也強調，已訂定全球營運100%使用再生能源，及2050淨零排放的長期目標，透過積極洽購再生能源，期盼以實際行動支持再生能源產業及相關技術在台灣蓬勃發展，並帶動產業採用效應，由內而外實現綠色製造的承諾。