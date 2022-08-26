聯想的新目標：成為服務器和存儲領域的第一名

集微網消息，聯想集團基礎設施解決方案集團（ISG）的全球負責人告訴日經亞洲，這家全球最大的個人電腦製造商，已經把目光投向了服務器、存儲設備和其他數據中心硬件領域的第一。

「我們的中期目標是成為全球最大的基礎設施供應商。」聯想集團執行副總裁Kirk Skaugen在最近一次採訪中說。

在這一領域，聯想正積極地與美國競爭對手戴爾科技公司和惠普企業公司（HPE）爭奪全球市場份額。

基礎設施解決方案集團4-6月份的收入比上年同期增長14%，達到20億美元，而由於個人電腦需求放緩，聯想集團的全部收入幾乎持平於169億美元。

該公司表示，該季度從服務器和存儲產品的銷售中獲得了創紀錄的收入。斯考根指出，聯想將其設備賣給了主要的雲計算服務提供商、企業和機搆。他說：「我們向全球十大公共雲中的八個出售設備。」

這位高管提到，聯想的目標是通過結合服務器、PC和智能設備，進一步擴展到邊緣計算。他還提到人工智能和超級計算是很有前景的市場。

聯想現在在全球擁有30多個生產基地，在180個市場開展業務。

斯考根說，聯想多樣化的產品系列和無數的生產基地幫助該公司度過了COVID-19引發的供應鏈中斷。「在疫情導致的停工期間，我們可以靈活運用我們的工廠，從墨西哥到匈牙利到巴西，到印度，到台灣。」