鴻海泰國電動車布局新進度 投資近25億元

鴻海（2317）與泰國國家石油集團（PTT）的合資公司HORIZON PLUS再傳新進度! 鴻海今（26）日公告，代子公司利億國際投資股份有限公司公告投資Horizon Plus Co., Ltd，以每單位泰銖7元價格取得約4.27億股，交易總金額為泰銖29.75億元（約新台幣近25億元），累積持股比例為40%。

鴻海公告指出，取得或處分之具體目的或用途為長期投資。

鴻海積極進行各項海外布局，其中被視為是在東南亞重點項目的泰國合資計畫，在先前取得批准之後，上個月七月時與當地業者簽約取得位於東部經濟走廊（EEC）區域內，春武裡府的50.08公頃土地。

鴻海指出，旗下全資子公司利億國際與泰國國家石油集團（PTT）合資子公司Horizon Plus已正式在泰國完成一筆佔地313萊（約等於50.08公頃）的土地買賣協議；後續團隊規劃在泰國東部經濟走廊闢建全新的電動車製造工廠，該產線預計在2024年完成建設，並開始生產。