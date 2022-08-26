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工研院與自主移動機器人聯盟 發布移動機器人安全標準

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

工研院今（26）日與自主移動機器人聯盟（AMRA）正式發佈自主移動機器人首份產業技術安全標準，具體定義移動機器人產品的基本安全要求，推升移動機器人（AMR）產品應用的安全性，推升產業整體競爭力，創造更大的商機。

無人載具成為全球後疫情時代的發展重點，協助提高生產效率的自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot；AMR）將物流搬運自動化，掀起物流革新。工研院今日與自主移動機器人聯盟（Autonomous Mobile Robot Alliance；AMRA）攜手舉辦研討會，正式發佈AMR產業技術安全標準「AMRA-220 移動機器人安全要求、驗證與確效（AMRA-220 Mobile Robot - Safety Requirements, Verification and Validation）」，具體定義移動機器人產品的基本安全要求，希望透過標準化讓各家產品有共通的依循規範，以確保人機協作安全，並提升移動機器人產品應用的安全性，加速產業發展與應用，同時促進AMR產業供需生態良性發展，推升產業整體競爭力，創造更大的商機。

AMRA推動召集人暨工研院協理胡竹生表示，歷經多次的討論和規劃，在各界對自主移動機器人應用與商機的高度關注下，自主移動機器人聯盟安全標準出爐，AMR應用場域多元、功能需求各異，安全是各場域導入AMR 時的必要需求，產業標準與技術的精鍊，仍然是產業不可缺乏的基礎。

胡竹生也指出，AMRA-220以通用的國際安全標準為基礎，彙整AMR的零組件、整機與應用技術經驗，由AMRA會員歷經14個月、超過40場會議討論而成，標準明列AMR在設計時應考量的基本安全要求項目，包含減少危害的方法、驗證及確效，有助於製造商設計出更安全的產品，也能成為使用者評估AMR產品安全性的參考。

機器人 工研院

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