光洋科推全面數位轉型 導入SAP拚提升經營績效

光洋科（1785）今（26）日宣布，引進全球領先商業軟體企業SAP（思愛普軟體系統股份有限公司）的RISE with SAP on AWS，藉此次的轉型計畫，進行全面數位轉型，並精準數據管理，藉著優化管理系統，也能達成聯合國SDGs當中的工業化、創新及基礎建設目標，並且能有效減少成本，可望提升毛利率。

光洋科表示，原有系統自2009年使用迄今，內控系統已不符合現在的需求，必須大幅度更新，透過導入RISE with SAP 全方位解決方案加速解決問題，經營效率提高後，作業效率有效提升，在減少成本的基礎上，毛利率可望增加。

此外，由於全球企業持續擁抱數位及雲端科技，變革其業務模式；從供應鏈斷鏈、到各項新興監管法規限制，企業更亟需培養靈活性和適應力因應環境變遷。

光洋科指出，未來將更著重在財務面向，也將持續培育擅長資料分析及數位科技和自動化系統的人才，並期待透過此系統能有效虛實整合，以新的大數據平台架構，將原本在雲端的財務、營運資料以及客戶及銷售資料與儲存在地面主機的生產資料，能夠做到即時更新和數位轉化，透過導入新系統，重新建構公司制度新骨幹，達成數位整合目標，「猶如老樹長出新枝芽」，在各部門達成有效溝通並帶入新的活力，也相對降低時間及作業成本，獲得更高的工作效率，期盼提升公司利潤。