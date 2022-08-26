友通攻AMR 攜手自主移動機器人聯盟

工業電腦品牌廠友通（2397），2021年加入自主移動機器人聯盟（Autonomous Mobile Robot Alliance, AMRA）理事會兼技術委員會，並參與AMRA-220工作小組制定AMR設計的安全與驗證標準。歷經40場以上的會議，新安全標準「AMRA-220」已於2022年七月正式發行。友通期待藉由制定AMR及其充電站的安全性規範，消除或降低使用環境中的危害。

由工研院 （ITRI）與AMR／AGV產業共同發起成立的AMRA，上月針對移動機器人的安全性必要條件及驗證方法，釋出最新標準「AMRA-220」；工作小組成員包含友通共有12間公司企業，同心齊力參與聯盟過去一年多的安全標準制定與討論。藉由制定AMR及其充電站的安全性規範、防護措施和資訊安全之行動，消除或降低使用環境中的危害，為產業貢獻心力。

友通總經理蘇家弘表示，安全是各種應用場域導入AMR時的優先考量，但應用場域中的環境危害因素各不相同，產品設計方面需要能夠因應不同風險因子，如極端溫度，不穩定電壓、電磁與靜電危害等，設計上的安全措施可以避免使用中損害電子設備，甚至操作人員。

為因應上述情形，友通提供的嵌入式產品解決了客戶的疑慮，在開發過程中產品須經過多次嚴謹測試，包括所有高速信號的綜合測試，以及針對極端溫度、衝擊和振動等耐久性測試，確保產品在惡劣環境下也能夠穩定運作；微型無風扇的設計則解決了空間有限與維護的問題。

工廠自動化、車載及智慧醫療是友通三大聚焦項目。除了專注在既有自動化、5G、AIoT等相關產品發展的同時，更期待藉由提供AMR相關的零組件、整機與應用之技術經驗，攜手聯盟促進AMR產業良性發展，協助企業邁向智慧製造。最新安全標準「AMRA-220」，未來除了能成為客戶評估AMR產品安全的參考依據，也能協助AMR製造商設計出更安全的產品。