鴻海、凌華合資 法博智能「群機智主解決方案」落地

由工業電腦廠凌華（6166）與鴻海（2317）攜手創辦法博智能，雖然上半年仍處虧損狀態 ，但積極強推工業自動化。今（24）日首次參加台北國際自動化工業大展，宣布其獨家軟硬整合的「Swarm Autonomy群機智主解決方案」展開落地服務。

該公司表示，憑藉DDS（Data Distribution Service）分散通訊技術（CT）完成「機隊資訊共享」，可有效提升系統整合與設備協作效益，成為全球首創以跨品牌系統整合為核心的「企業級機器人管理平台」，未來可望導入鴻海旗下燈塔工廠進行使用，優化集團智慧製造體系。

凌華日前於法說會上表示，法博智能仍處虧損狀態，據財報顯示，上半年虧損金額為5,560.9萬元。

法博智能移動成立來，結合鴻海累積多年的工業製造數據，以及凌華在工業應用領域的資通訊技術，短短兩年時間，產品已導入多家國際級製造公司，未來將運用台灣研發設計的戰略地位，打入全球智慧製造與物流市場。

鴻海科技集團投資長暨法博智能移動董事長杜墨璽表示，機器人是集團「3+3」新興產業的一環，也是鴻海落實生產自動化、數位化、智慧化的堅實基礎。作為全球最大的電子科技製造服務廠商，在集團F2.0數位轉型策略下，法博智能移動未來可望在集團智慧製造體系扮演重要角色，也期待透過本次參展與交流，與業界進行更多的分享與啟發。

法博智能移動總經理陳家榜表示，Swarm Autonomy群機智主解決方案，主要是提出以一個平台（Swarm Core）、一個通訊技術（Swarm Protocol）就能同步串聯智慧製造場景的自動化、移動、互聯，靈活調度各品牌機器人系統，未來法博將持續以軟硬整合優勢，深耕客戶服務，協助企業及早進行基礎建設的整合、升級、擴張，期盼在全球智慧製造領域發揮關鍵力量。

本次參展法博同時也推出Swarm Mobile Robot機器人系列，包括載重250公斤的SMR250與1000公斤的SMR1000，搭配Swarm Core佈署，可避免傳統AMR孤島式運作，能與他牌AMR、AGV、產線設備等充分協作、互相備援，打造強韌的工作流程。