自動化展 台達電秀智慧工廠解決新方案

台達電（2308）今（24）日宣布以「智造 永續 新未來」為主題亮相「2022台北國際自動化工業大展」，以「智能工廠解決方案」為主軸，帶出「智能機台建置與整合」、「製程自動化」與「智能產品」等主題，針對高速流體行業提出全新方案，採用磁浮技術，免去流體機械透過高轉速換取流量與壓力時的損耗，實現高速、高效與節能。

針對日益受到重視的廠內物流，則整合倉儲管理與物料搬送管制系統，以智能倉儲物流方案滿足客戶所需。同時，在智能製造相關的電源方案，台達以「Empower Your Smart Green Factory」為概念，展出應用範圍廣泛且效率高達95%的工業電源供應器、無人搬運車（AGV）的無線充電系統，以及工廠資料中心專用的在線式(On-Line) 1U機架型不斷電系統等。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，隨著世界各國紛紛提出減碳政策與目標，節能永續已成為製造產業的新一代關鍵字，並牽動業者對於未來佈局的決策。台達發揮積累超過半世紀的綠色經驗結合紮實的技術實力，提供多款全新節能產品，包括整合多軸控制、採模組化設計、可回收並運用回升能量，達成兼顧生產效率與環境友善的高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3；以及具備關鍵零件自我檢測功能，方便用戶預先維護，確保設備穩定運行，提供安全操作環境的開環變轉矩標準變頻器 VP3000。

台達電源及系統事業群總經理尹鏇博則指出，工廠和製程設備需符合節能減碳趨勢，因此相關電源方案在效能、功率密度、穩定性、應用彈性等要求必須與時俱進。針對智能製造方案中常見的無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)等自動移載設備，台達推出工業無線充電系統，滿足全新或現有無人車設備的升級需求，打造全自動無人化的工廠物流。台達秉持創新精神，將持續開發效能更高、更節能的電源產品，為地球永續盡心力。

在智能工廠以及機台與建置方面，台達電展出包括電子業上下料解決方案、機床行業五軸加工自動上下料、橡塑行業等符合需求且便於快速導入的解決方案。以及可廣泛使用於多元行業的伺服沖床應用方案，其中，針對電子組裝以及其他料件繁多的製程，台達在現場展出智能倉儲物流解決方案，整合倉儲管理系統DIAWMS與物料搬送管制系統DIAMCS，可將倉儲設備與物料資訊同步，提供稼動統計分析並建立戰情看板，實現倉儲動態管理系統化與庫存狀況透明化，減少人工尋料和無效的搬運時間。