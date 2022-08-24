東捷資訊自動化展秀實力 打造數位企業永續經營DNA

無人機國家隊成立，將建立管理系統！民進黨立委羅致政24日召開公聽會表示，無人機可應用在維護基礎措施、物流與農業等多個領域，但仍有須頻繁換照、資安風險等議題要討論。交通部民用航空局副局長林俊良說，部會間會研擬延長證照時間，並試著推動法規強制業者偵測無人機飛行狀況

2022-08-24 13:44