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東捷資訊自動化展秀實力 打造數位企業永續經營DNA

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

東捷資訊（6697）今（24）日於台北國際自動化工業大展，推出「綠色永續供應鏈解決方案」，透過數位化可視化管理，端到端串聯客戶、供應商、生產、庫存、運輸管理等資料流，以及精準可信的「碳資產管理解決方案」，協助製造業在邁向數位轉型同時，進行有效的碳盤查、產品碳足跡計算與節能減排規劃，進而優化營運流程，助企業輕鬆建立綠色永續供應鏈。

東捷資訊營運長劉新正指出，數位企業是ESG的開端，隨著製造業重視ESG永續發展，東捷資訊協助集團客戶，以統一資訊化平台來加強業務的透明度以強化管理，並積極推動綠色供應鏈製程，納入治理政策。

「綠色永續供應鏈解決方案」結合「數位轉型」與「ESG概念」兩大企業變革驅動關鍵，從智慧工廠出發，整合物聯網技術、透明化資訊數據整合採購、生產、銷售、倉儲等系統資訊，蒐集從供應鏈上游原物料採購、生產製造、設備能源監控與後續產品物流倉儲配送銷貨等各階段碳排資訊，透過碳資產管理系統有效解決製造業面對碳盤查常面臨花費大量時間成本、不易取得產品碳足跡數據與缺乏先進管理工具等痛點，一站搞定企業營運與碳排數據管理，提升ESG永續管理效能。

不僅如此，透過串聯ERP、供應鏈管理系統以及工業物聯網監控設備，讓製造業即時精準掌握產品製程、產品碳足跡與各廠區及企業的排放數據統計，藉以深入進行分析與預測，找出減排因子，透過數位轉型與ESG戰略雙軌並進，優化製程與流程，提升運營績效，達成企業永續經營目標；該解決方案同時可根據客戶需求，規畫智慧戰情室視覺化決策看板，助製造業強化永續競爭力。

製造業 ESG

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