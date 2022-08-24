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廣運小金雞孵育有成 太極拚轉盈、盛新年底興櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

廣運（6125）集團（6215）旗下太陽能電池廠太極（4934）以及第三代半導體廠盛新材料今年業務持續拓展，其中，太極受惠太陽能市場需求暢旺，全年力拼轉虧為盈，減輕集團包袱，而盛新則預計年底登錄興櫃，預計三年內上市櫃掛牌。

太極今年6月已單月轉虧為盈，而今年因國內太陽能市場需求高漲，加上電池片價格持續走升，均有助於太極獲利轉正，目前太極正持續擴大太陽能業務，力拼全年轉虧為盈。

至於太極轉投資盛新材料方面，日前已完成募資7億元，並引進鴻海（2317）集團注資，目前盛新材料最大股東仍是太極，約持有47.7%股權，而鴻海集團旗下鴻元國際持有10%居次，母公司廣運則持有8.8%。

據悉，盛新已於8月23日申請股票公開發行，規劃年底前提出興櫃掛牌申請，預計2至3年內，朝股票上市櫃掛牌交易方向前進，而該公司目前產品已開始進行客戶認證，客戶範圍涵蓋日本、美國和台灣及大陸。

太陽能電池 興櫃

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