自動化展 Epson「製造創新」秀全方位智慧製造解決方案

2022台北國際自動化工業大展今（24）日於南港展覽館登場，Epson為實現「Epson 25」企業願景，提出製造創新理念，展示全方位智慧製造解決方案，協助企業邁向永續未來。現場規劃多個機械手臂應用展示區，包括組裝、搬運、視覺與力覺感測、IoT監控管理系統、簡易軟體操作等解決方案，更將自動化範圍自搬運與組裝的過程，擴展至零件生產和檢測的應用。

料件搬運的解決方案包含AMR 2.5D視覺取放，以及搭載獨家GYROPLUS抑震技術的四軸手臂新品GX8，不僅荷重可達8公斤，還可完成高速且高精度的取放動作。視覺應用展示區則帶來了Epson全新光譜相機產品SV-700S，手臂結合光譜視覺系統可辨識肉眼難以區分的色差，助產線完成產品色彩檢驗流程; Epson六軸手臂搭配3D視覺感測，能快速辨識3維空間並完成取放料的動作，以及射出成型機能搭配視覺辨識，以少量的運算時間完成產品檢測，有效提高產能。

在組裝解決方案中，展示力覺和視覺感測器結合的機械手臂，能精確掌握產品組裝力度進行柔性組裝；IoT解決方案則展出了手臂監控管理系統，以及RC+Express簡易軟體操作，無需程式撰寫經驗即可輕鬆操作，幫助降低轉型自動化工廠門檻。此外，現場更規劃了機械手臂舞蹈展演活動，精準靈活的動作讓觀展民眾能一睹Epson機械手臂的高效能。

台灣愛普生自動化解決方案事業部資深總經理黃紀翰表示，Epson於2021年發表最新的Epson 25 企業願景中，以『共創永續發展的豐富社會』為目標，重新去檢視現今社會中的各項議題及挑戰，包括像是環境衝擊以及勞動力短缺的困境，並將這些觀察納入Epson規劃及發展技術時的重要依據，去思考品牌所擁有的創新科技能如何助力解決這些困境，同時重新調整Epson各事業體的目標。

在自動化解決方案中，Epson提出製造創新的理念，期望幫助客戶建立靈活、高產量的生產系統，減少製造過程中產生的資源浪費與對環境的衝擊，進而達到品牌永續發展的願景。未來，我們也希望與合作夥伴們共同發展自動化技術，結合彼此的優勢，讓自動化領域的應用能夠更加廣泛與普及。